Russia, si è suicidato il ministro dei Trasporti rimosso oggi da Putin

Si è tolto la vita Roman Starovoit, il ministro dei Trasporti russo rimosso proprio oggi dal suo incarico dal presidente Vladimir Putin. A dirlo per primo è il sito del quotidiano Izvestia ma la notizia è stata poco dopo confermata dal Comitato investigativo russo. Una portavoce del Comitato, Svetlana Petrenko, ha precisato che il corpo senza vita di Starovoit, con una ferita da arma da fuoco, è stato trovato a bordo della sua auto a Odintsovo, una cittadina ad ovest di Mosca. "La versione più accreditata è il suicidio", ha aggiunto la portavoce, citata dall'agenzia Tass. Starovoit, 52 anni, era diventato ministro dei Trasporti nel maggio del 2024. Precedentemente era stato per cinque anni governatore della regione di Kursk, che poi a partire dall'agosto dell'anno scorso è stata parzialmente invasa dalle truppe ucraine. Tre mesi fa si era appreso di un'inchiesta per frode relativa agli appalti per la realizzazione di strutture difensive nella regione che aveva portato all'arresto del successore di Starovoit, Alexei Smirnov.