Ucraina, Trump verso nuove sanzioni contro Mosca e armi a Kiev. LIVE

Gelo tra Trump e Putin. Il presidente russo dice "un sacco di stronzate" sull'Ucraina, attacca il capo della Casa Bianca tornando a minacciare nuove sanzioni contro Mosca e valutando l'invio di un ulteriore sistema di difesa Patriot a Kiev. Il presidente Usa non venne informato dal Pentagono dell'imminente ok allo stop alle armi per l'Ucraina, secondo Cnn. Attacco nella notte a Kursk: 3 morti e 7 feriti. Zelensky oggi pomeriggio da Mattarella.

