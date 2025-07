Zelensky a Roma, in programma visita da Mattarella

Mondo

Gli Stati Uniti stanno riflettendo sul blocco degli aiuti militari a Kiev, soprattutto se Zelensky non accetterà le condizioni poste dalla Casa Bianca per una tregua nel conflitto contro la Russia. Ma l'Ucraina può portare avanti la guerra senza l’aiuto di Washington? I dati evidenziano il fondamentale contributo americano, ma l’aiuto dei Paesi e delle aziende europee può risultare decisivo. Di questo si è parlato a 'Numeri', il programma di Sky TG24 andato in onda il 3 marzo 2025