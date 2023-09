La linea Pro di Logitech per il mondo dei videogames

Nel mondo dei videogames se vuoi competere ad alti livelli oltre alle abilità servono strumenti top. Lo sanno bene in casa Logitech. Ed ecco un rinnovato set di prodotti Pro: una tastiera, un mouse e una cuffia. Accessori studiati grazie alla collaborazione di e-atleti professionisti

Nella confezione anche una custodia per trasportare la tastiera in sicurezza. Sensibilità, risposta e calibrazione le qualità principali. Il costo è di 139 euro.

La G Pro X TKL lightspeed è una tastiera compatta senza tastierino numerico. Include tasti programmabili, illuminazione RGB con Lightsynk, controlli multimediali dedicati come quello del volume. Si connette via bluetooth o tramite il cavo USB-C incluso.

Ma che musica!

Padiglioni morbidi e confortevoli per le nuove cuffie Pro X2 Lightspeed. Sono anche super leggere grazie ai 345 grammi di peso. La particolarità di queste cuffie è che il driver è in grafene, materiale che permette al suono di essere molto limpido e avvolgente. Ottima anche la durata, ben 50 ore di autonomia. Il microfono si può staccare e quindi rendere le cuffie più snelle per l'ascolto della musica. 289 euro il prezzo.