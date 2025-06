Google Meet, arriva in Italia la traduzione vocale in tempo reale

La nuova funzione genera una vera e propria voce artificiale che riproduce fedelmente l'originale. Quando attivata, la tecnologia ascolta l'audio in entrata, traduce in tempo reale e restituisce la voce tradotta con caratteristiche vocali coerenti con quelle del parlante

A un mese dall'annuncio sul palco del Google I/O 2025, la traduzione vocale in tempo reale di Google Meet è ufficialmente disponibile anche in Italia. Sbarca dunque nel nostro Paese,una delle novità più impressionanti annunciate durante la conferenza di maggio: la possibilità di tradurre istantaneamente la voce da inglese a italiano e viceversa, con un effetto realistico che conserva timbro, tono, inflessione ed emozione dell'interlocutore.

Attivazione iniziata il 12 giugno

L'attivazione è iniziata il 12 giugno in occasione del Google Cloud Summit di Milano, ma la funzione è disponibile ovunque nel mondo per chiunque voglia comunicare tra inglese e italiano tramite Meet. Si tratta, a tutti gli effetti, di un sistema di "doppiaggio live", reso possibile grazie all'uso combinato dei modelli di intelligenza artificiale Gemini e del motore audio neurale AudioLM, sviluppato da Google DeepMind.

Voce artificiale che riproduce l'originale

A differenza dei tradizionali sistemi di sottotitolazione automatica o trascrizione, la nuova funzione di Meet genera una vera e propria voce artificiale che riproduce fedelmente l'originale. Quando attivata, la tecnologia ascolta l'audio in entrata, traduce in tempo reale e restituisce la voce tradotta con caratteristiche vocali coerenti con quelle del parlante, creando un'esperienza naturale e coinvolgente. L'effetto è quello di un voice-over fluido, con un leggero sottofondo della voce originale per mantenere un riferimento umano.

Come fare per attivarla

Per utilizzare la traduzione simultanea su Google Meet è necessario avviare una riunione, selezionare "Strumenti di riunione", quindi "Traduzione vocale", e scegliere le lingue da configurare. Una volta cliccato su "Abilita la traduzione per tutti", i partecipanti vedranno comparire un badge in alto a destra che indica la funzione attiva.