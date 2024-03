Logitech presenta le nuove webcam professionali: ecco MX Brio

Si chiamano MX Brio e MX Brio 705 for Business e sono due nuove webcam professionali proposte da Logitech per soddisfare sia i consumatori più esigenti, sia le aziende. Si tratta di webcam 4K Ultra HD (quindi che offrono una qualità di trasmissione nettamente più alta rispetto a quelle tradizionalmente installate sui laptop) ideali per aiutare i professionisti a condividere con maggiore precisione e qualità i propri lavori. Le webcam si aggiungono alla linea MX che già annovera mouse e tastiere progettati per il comfort e per i professionisti.

Il software e la nostra esperienza

Tante le possibilità di personalizzazione lato software: l’utente può affidarsi alla configurazione automatica oppure può regolare manualmente esposizione, tono, vibrazione, campo visivo, bilanciamento del bianco e molto altro ancora. La modalità Show, inoltre, un po’ come abbiamo già visto su altri competitor, permette agli utenti di condividere facilmente appunti, disegni o illustrazioni presenti sulla scrivania, semplicemente inclinando la webcam verso il piano di lavoro. La resa è abbastanza buona, a patto di esercitarsi un pochino per impostare la giusta inclinazione. Il dispositivo si installa in maniera semplice e veloce ed è compatibile con la maggior parte delle piattaforme di videoconferenza. Certificato per Microsoft Teams, Google Meet e Zoom, è compatibile anche con Webex, Skype, Facetime e, a livello di sistema operativo, può essere installato su Windows, macOS, ChromeOS e Linux. Nel modello 705 for Business è anche presente la funzione di inquadratura automatica RightSight che permette di rilevare e centrare chi parla all’interno dello schermo in maniera automatica, anche se si sta muovendo per la stanza. Spiegano da Logitech che questo prodotto è ideale anche per uffici o postazioni di lavoro ibrido in quanto gli amministratori IT possono disporre di una console attraverso cui aggiornare il firmware o monitorare e risolvere eventuali problemi.