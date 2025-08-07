ASI-SpaceX per portare esperimenti italiani su Marte: cosa sappiamo

L'Agenzia Spaziale Italiana e SpaceX hanno firmato un accordo per trasportare esperimenti italiani sulle prime missioni Starship destinate a portare carichi utili (payload) su Marte. Lo rende noto Teodoro Valente, presidente dell'Asi. I carichi utili includeranno, tra gli altri, un esperimento sulla crescita delle piante, una stazione di monitoraggio meteorologico e un sensore di radiazioni. L'obiettivo è raccogliere dati scientifici nella fase di volo interplanetario di circa sei mesi dalla Terra a Marte e successivamente verso la superficie marziana. “L'Italia continua a essere all'avanguardia nella tecnologia spaziale, avvicinando sempre più l'esplorazione umana della Luna, di Marte e oltre”, si legge nel comunicato dell’ente.