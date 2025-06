Un vulcano fa capolino tra le nubi di Marte: le immagini della Nasa

Un vulcano alto 12 miglia (circa 19 chilometri) fa capolino tra le nuvole di Marte all’alba: è l’immagina scattata venerdì dalla sonda spaziale Mars Odyssey 2001 della Nasa, che cattura Arsia Mons, uno dei vulcani situati sulla superficie del Pianeta rosso. Odyssey ha già raccolto immagini ad alta quota dell'orizzonte marziano e per farlo ruota di 90 gradi mentre è in orbita in modo da scattare foto, ha spiegato l'agenzia spaziale statunitense. È la prima volta che riesce a catturare uno dei vulcani visibili sull’orizzonte marziano. La sonda si concentra in genere sull'atmosfera superiore, ma studia anche le caratteristiche della superficie.