Sky Mobile powered by Fastweb: ecco come scegliere tra le offerte

Scegliere l’offerta mobile più adatta alle proprie esigenze non è facile. Quanti Giga di Internet servono effettivamente? Quanti SMS? Bisogna poi evitare opzioni che nascondono nel contratto vincoli di durata e costi accessori. Sky Mobile powered by Fastweb mette a disposizione tre offerte con 150, 200 o 300 Giga, tutti con chiamate illimitate, 100 SMS e 5G incluso nelle aree coperte. La rete 4G raggiunge comunque il 99% del territorio italiano e anche in Europa, Regno Unito, Svizzera e Ucraina si può navigare allo stesso modo, con traffico dati incluso per il roaming UE (fino a 20 GB, in base al piano selezionato). Resta sempre valida la possibilità di recedere in qualsiasi momento, senza vincoli di durata o costi nascosti.