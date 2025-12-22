Tim down, disservizi su rete fissa mobile: cos'è successo

La rete Tim è andata in down, voce e dati, questa mattina per un paio d'ore nell'area di Roma. Il sito Downdetector ha registrato in tempo reale le segnalazioni degli utenti, con un picco alle ore 11. Il problema, segnalano i tecnici, è già stato risolto
Giornata difficile per molti utenti di Tim. In mattinata si sono registrati blocchi alla navigazione Internet e alla rete fissa soprattutto nell'area di Roma. Il sito DownDetector riporta un picco di segnalazioni dopo le 11,15, ma i problemi sono rimasti per altre ore, anche se in riduzione. Molti utenti hanno lamentato anche l'impossibilità di ottenere assistenza dai numeri dedicati.
Picco di segnalazioni alle 11 sul sito Downdetector
I problemi con Tim sono stati segnalati al portale Downdetector a partire dalle ore 10 dove sono arrivate oltre 6.000 segnalazioni da tutta Italia. Da Milano a Santa Maria di Leuca gli utenti hanno lamentato disservizi di cui oltre la metà per problemi alla linea internet da rete fissa. Segnalati anche malfunzionamenti della rete mobile.