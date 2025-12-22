Offerte Sky
Tim down, disservizi su rete fissa mobile: cos'è successo

Tecnologia
 La rete Tim è andata in down, voce e dati, questa mattina per un paio d'ore nell'area di Roma. Il sito Downdetector ha registrato in tempo reale le segnalazioni degli utenti, con un picco alle ore 11. Il problema, segnalano i tecnici, è già stato risolto

Giornata difficile per molti utenti di Tim. In mattinata si sono registrati blocchi alla navigazione Internet e alla rete fissa soprattutto nell'area di Roma. Il sito DownDetector riporta un picco di segnalazioni dopo le 11,15, ma i problemi sono rimasti  per altre ore, anche se in riduzione. Molti utenti hanno lamentato anche l'impossibilità di ottenere assistenza dai numeri dedicati.

Picco di segnalazioni alle 11 sul sito Downdetector

I problemi con Tim sono stati segnalati al portale Downdetector a partire dalle ore 10 dove sono arrivate oltre 6.000 segnalazioni da tutta Italia. Da Milano a Santa Maria di Leuca gli utenti hanno lamentato disservizi di cui oltre la metà per problemi alla linea internet da rete fissa. Segnalati anche malfunzionamenti della rete mobile. 

Cloudflare down oggi, siti offline per alcuni minuti: cosa è successo

