Bonifica siti inquinati con uno scanner 3D. Come funziona la muografia

Il sistema funziona posizionando sul terreno dei telescopi che misurano il numero di raggi cosmici chiamati "muoni" che lo attraversano. I dati raccolti vengono poi incrociati con rilievi satellitari per creare modelli tridimensionali che correlano le sostanze a valori di densità specifica, generando mappe di colore che rivelano la composizione interna del sito. L'obiettivo principale è il landfill mining: la trasformazione delle vecchie discariche in "miniere" di materie prime ascolta articolo

Vedere che cosa c’è nel terreno senza scavare. Oggi è possibile grazie a un’innovativa tecnologia di scansione 3D e all'utilizzo della muografia, una tecnica di acquisizione di immagini digitali che sfrutta i raggi cosmici chiamati "muoni" e che permette di mappare il sottosuolo di discariche e zone inquinate, per individuare materiali da riciclare. E’stata ideata da RES S.p.A. (Recupero Etico Sostenibile), una società di Pettoranello del Molise in provincia di Isernia, che è diventata leader nella Circular Economy ed è quotata sul mercato Euronext Growth Milan.

Come si realizza la "TAC" del terreno Il sistema funziona posizionando dei telescopi (rilevatori) che misurano il numero di muoni che attraversano una massa. Queste particelle ad alta energia, invisibili all'occhio umano, non necessitano di alimentazione o segnali esterni, rendendo la tecnologia applicabile anche in ambienti estremi. I dati raccolti vengono poi incrociati con rilievi satellitari per creare modelli tridimensionali che correlano le sostanze a valori di densità specifica, generando mappe di colore che rivelano la composizione interna del sito. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e il Dipartimento di Fisica dell’Università di Napoli Federico II, sotto il coordinamento scientifico del Prof. De Lellis. Potrebbe interessarti Bonus Tari, a chi spetta e come funziona l'agevolazione sui rifiuti

Ad di RES S.p.A: "Lavoriamo a progetti per un riciclo che trasforma i rifiuti in risorse" "La tecnologia della muografia non è solo uno strumento di indagine, ma un pilastro per un nuovo modello di landfill mining e monitoraggio ambientale" sottolinea Antonio Lucio Valerio, amministratore delegato di RES S.p.A. "La ricerca tecnologica, insieme all’attenzione al benessere dei lavoratori, sono da sempre i nostri obiettivi".