Introduzione
Dall’azienda statunitense specializzata in audio un nuovo paio di cuffie circumaurali di alta qualità che promettono un’esperienza sonora e una cancellazione del rumore di altissimo livello. Un prodotto raffinato e confortevole che si integra, almeno in parte, con l’ecosistema Sonos
Quello che devi sapere
Le nuove Ace
Si chiamano Sonos Ace e sono le nuove cuffie over-ear di Sonos che offrono un’esperienza di ascolto precisa, nitidezza, riproduzione lossless, audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa e cancellazione attiva del rumore. E in più sono anche molto comode e costruite con materiali robusti, progettati per durare nel tempo. Due colori: soft white e nero, che Nital, distributore italiano di Sonos, ci ha inviato in prova.
Come si presentano e la sensazione di utilizzo
Le nuove cuffie sono compatte e leggere e vengono vendute insieme a un’elegante custodia. Appena estratte dalla confezione mostrano subito un design premium. Hanno un archetto in acciaio inox che si regola facilmente in base alla grandezza della testa e la misura scelta rimane ben salda anche tutto il giorno. I cuscinetti auricolari imbottiti in memory foam e rivestiti in ecopelle rimangono ben saldi nelle orecchie e creano un’ottima aderenza. Noi abbiamo provato le cuffie in una giornata di primavera camminando per oltre un’ora al sole, e dopo un po’ abbiamo sentito le orecchie molto calde e un po’ sudate. È certamente qualcosa di soggettivo, ma - come accade con tante altre cuffie - va tenuto presente in vista della stagione calda. In generale però durante la nostra prova abbiamo trovato le cuffie molto comode, anche indossate per tante ore: non pesano (circa 300 grammi) e non affaticano la testa. Ottima l’idea di rendere diversamente colorato l’interno del padiglione destro, così da capire subito come indossare le cuffie, invece di andare a cercare i simboli L e R come si fa generalmente. Da notare che le cuffie non sono impermeabili quindi non sono l’ideale per correre sotto la pioggia.
Come suonano
Spiegano da Sonos che le Ace sono state “progettate meticolosamente e ottimizzate dai migliori esperti del settore”. In particolare, troviamo un driver dinamico da 40mm posizionato in maniera strategica in ciascun padiglione in modo tale da garantire un profilo sonoro bilanciato e una riproduzione senza distorsioni. Le cuffie supportano il Dolby Atmos con il rilevamento dinamico della posizione della testa e supportano l’audio lossless (ad altissima qualità), sia tramite Bluetooth che tramite USB-C. Le cuffie, infatti, possono essere collegate anche via cavo a uno smartphone, un tablet, un computer e anche a sorgenti audio con il tradizionale jack analogico da 3,5 millimetri. I cavetti USB-C - USB-C e USB-C - 3,5mm sono inclusi nella confezione.
La cancellazione del rumore
Le Sonos Ace integrano la funzionalità di cancellazione del rumore coadiuvata da ben otto microfoni. Già da quando si indossano (e sono spente) la struttura delle cuffie è in grado di eliminare gran parte dei rumori. Quando si accendono entra poi in azione un ottimo sistema di cancellazione attiva del rumore, che si adatta all’ambiente circostante e al modo in cui si indossano le cuffie, grazie al posizionamento dei microfoni che individuano e neutralizzano i rumori dell’ambiente circostante. I microfoni, poi, integrano la tecnologia beamforming per individuare la voce eliminando i rumori di sottofondo durante le telefonate e le videochiamate; presente anche una funzione Ritorno audio che permette di sentire la propria voce in sottofondo in cuffia, rendendo così le conversazioni più naturali.
La batteria e le altre caratteristiche
A bordo troviamo un pulsante multifunzione che permette di regolare in maniera molto naturale il volume, controllare la riproduzione e rispondere alle chiamate. Tra gli altri pulsanti troviamo quello di accensione e abbinamento Bluetooth e quello del controllo del rumore. L’abbinamento a smartphone, tablet e pc è immediato, è possibile anche - grazie alla tecnologia Multipoint - collegare le cuffie contemporaneamente a due dispositivi, come al pc e al telefono. La batteria da 1.060 mAh promette fino a 30 ore di riproduzione o telefonate con cancellazione del rumore attiva; presente la ricarica veloce. Tra le altre caratteristiche, è possibile trasferire l’audio da una soundbar compatibile (Sonos Aricv Ultra, Arc, Beam o Ray) fino a due cuffie Sonos Ace. non è possibile, invece, inserire le Ace nell’ecosistema di speaker Sonos. Scaricando l’app Sonos è possibile regolare l’equalizzazione, la cancellazione del rumore e installare eventuali aggiornamenti.
La nostra prova
Abbiamo provato le nuove Sonos Ace per strada, sulla metropolitana, in luoghi anche molto rumorosi e anche nel silenzio del nostro studio, per cercare di captare al meglio tutte le sfumature sonore. Possiamo confermare che queste sono tra le cuffie migliori attualmente sul mercato: ottima la sensazione dei bassi che pulsano sulle orecchie durante l’ascolto di “Limit to your love” di James Blake. Con “The Chain” di Fleetwood Mac abbiamo testato la separazione degli strumenti e la profondità sonora, con “Don’t Know Why” di Norah Jones la coerenza timbrica della voce mentre con “New York” di St. Vincent siamo riusciti ad ascoltare in maniera molto nitida tanti micro-dettagli. Possiamo ritenerci davvero molto soddisfatti. Molto positivo anche il fatto che tramite app si possa giocare con l’equalizzatore, un po’ lenta la procedura di aggiornamento software al primo utilizzo. Per quanto riguarda, invece, la cancellazione del rumore confermiamo che si tratta di una funzionalità molto buona ed efficace nella maggior parte delle situazioni; in una sola occasione abbiamo notato che il suono è riuscito a superare la barriera dell’ANC: in treno con un allegro gruppo di bambini in gita scolastica.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Abbiamo apprezzato la comodità, le linee pulite, il design elegante e la solidità delle nuove Sonos Ace, così come il pulsante multifunzione “Content Key”, comodo e intuitivo. Della qualità dell’audio abbiamo parlato nel paragrafo precedente, così come dell’ottima funzionalità di cancellazione del rumore, efficace nella maggior parte delle situazioni. Come dicevamo curata sia la custodia sia la dotazione, che comprende anche i cavetti utili per caricare le cuffie o collegarle a sorgenti audio digitali o analogiche. Il prezzo è competitivo rispetto ad altre cuffie di alto livello concorrenti: costano 449 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Qualità sonora top
- Cancellazione del rumore molto efficace
- Design elegante
CONTRO:
- I cuscinetti aderiscono molto bene alle orecchie ma al sole e con il caldo potrebbero farle sudare
- Cuffie non impermeabili