Le nuove cuffie sono compatte e leggere e vengono vendute insieme a un’elegante custodia. Appena estratte dalla confezione mostrano subito un design premium. Hanno un archetto in acciaio inox che si regola facilmente in base alla grandezza della testa e la misura scelta rimane ben salda anche tutto il giorno. I cuscinetti auricolari imbottiti in memory foam e rivestiti in ecopelle rimangono ben saldi nelle orecchie e creano un’ottima aderenza. Noi abbiamo provato le cuffie in una giornata di primavera camminando per oltre un’ora al sole, e dopo un po’ abbiamo sentito le orecchie molto calde e un po’ sudate. È certamente qualcosa di soggettivo, ma - come accade con tante altre cuffie - va tenuto presente in vista della stagione calda. In generale però durante la nostra prova abbiamo trovato le cuffie molto comode, anche indossate per tante ore: non pesano (circa 300 grammi) e non affaticano la testa. Ottima l’idea di rendere diversamente colorato l’interno del padiglione destro, così da capire subito come indossare le cuffie, invece di andare a cercare i simboli L e R come si fa generalmente. Da notare che le cuffie non sono impermeabili quindi non sono l’ideale per correre sotto la pioggia.