Cloudflare down oggi, siti offline per alcuni minuti: cosa è successo

Questa mattina i server di Cloudflare sono tornati a dare problemi , con un nuovo malfunzionamento che ha reso irraggiungibili numerosi servizi online: da LinkedIn a Shopify, fino a Canva. Il disservizio è iniziato intorno alle 9:50 di venerdì 5 dicembre ed è durato circa venti minuti. Al momento non è stata ancora chiarita la causa dell’interruzione.

I siti coinvolti dal disservizio



Dalle 9:50 diversi siti, tra cui LinkedIn, Canva, Vinted, Zoom e Shopify, hanno mostrato il messaggio “500 Internal Server Error, Cloudflare”. Il problema ha interessato anche piattaforme come Downdetector, che non ha potuto registrare le segnalazioni degli utenti perché si affida all’infrastruttura di Cloudflare. Un episodio simile si era verificato lo scorso 30 novembre, quando i problemi erano proseguiti per tutta la giornata.



Cos’è successo



Cloudflare, che gestisce il traffico per un'enorme quantità di siti, aveva programmato interventi di manutenzione per la giornata di oggi e ha fatto sapere di essere a conoscenza dei problemi riscontrati da diversi clienti: "Il traffico potrebbe essere reindirizzato da questa posizione, pertanto è possibile un leggero aumento della latenza durante questa finestra di manutenzione per gli utenti finali nella regione interessata”. Nella pagina Status, Cloudflare ha indicato che i tecnici stanno lavorando alla risoluzione di un problema legato al riconoscimento di alcuni script.

