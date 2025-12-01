App Poste Italiane, down 1 dicembre in tutta Italia: cosa succede

Poste Italiane è in down da questa mattina, con disservizi che coinvolgono app e sito in tutta Italia. I primi problemi sono stati segnalati intorno alle 9 del primo dicembre e riguardano soprattutto l’accesso all’applicazione. Le segnalazioni su downdetector.it sono aumentate rapidamente, superando quota mille
Disservizi su app e sito: cosa sta accadendo
Le difficoltà riguardano sia l’app che il sito web di Poste Italiane. La maggior parte delle segnalazioni indica l’impossibilità di accedere all’applicazione, mentre altri utenti riferiscono problemi anche con il portale online. L’ultimo disservizio simile risale alla fine di ottobre, quando un down era stato provocato da problemi legati all’infrastruttura Azure.
