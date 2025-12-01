Offerte Black Friday
App Poste Italiane, down 1 dicembre in tutta Italia: cosa succede

Tecnologia

Poste Italiane è in down da questa mattina, con disservizi che coinvolgono app e sito in tutta Italia. I primi problemi sono stati segnalati intorno alle 9 del primo dicembre e riguardano soprattutto l’accesso all’applicazione. Le segnalazioni su downdetector.it sono aumentate rapidamente, superando quota mille

Poste Italiane risulta in down da questa mattina. L’app e il sito stanno registrando diversi malfunzionamenti in tutta Italia. Intorno alle 9 del primo dicembre sono stati segnalati i primi problemi e le notifiche su downdetector.it sono aumentate rapidamente, superando quota mille.

Disservizi su app e sito: cosa sta accadendo

 

Le difficoltà riguardano sia l’app che il sito web di Poste Italiane. La maggior parte delle segnalazioni indica l’impossibilità di accedere all’applicazione, mentre altri utenti riferiscono problemi anche con il portale online. L’ultimo disservizio simile risale alla fine di ottobre, quando un down era stato provocato da problemi legati all’infrastruttura Azure.

