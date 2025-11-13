Ricavi record per Poste nei primi nove mesi 2025: l'utile segna +11%

Nello stesso periodo l'azienda ha conseguito ricavi record a 9,6 mld (+ 4,5%) e un utile netto a 1,8 mld (+ 11,2%). "Dopo cinque trimestri consecutivi con una performance a livelli record, abbiamo nuovamente raggiunto risultati straordinari", ha dichiarato l'amministratore delegato Matteo Del Fante commentando i risultati del gruppo
Confermata la guidance 2025
Nel terzo trimestre, i ricavi a3,18 miliardi ed il risultato operativo (Ebit) adjusted a 856 milioni sono migliori del consensus. Nei primi nove mesi, commenta ancora l'ad Matteo Del Fante, "la solidità dei risultati raggiunti conferma ancora una volta la nostra capacità di generare una crescita sostenibile e redditizia in tutti i segmenti di business, grazie a una solida esecuzione commerciale e a un'efficace gestione dei costi". Conferma quindi la guidance 2025 "che prevede un risultato operativo (Ebit) adjusted pari a 3,2 miliardi e un utile netto pari a 2,2 miliardi". "Manteniamo un bilancio di gruppo solido, con un basso livello di indebitamento e un coefficiente di solvibilità assicurativa Solvency II pari al 312%, ben al di sopra delle nostre ambizioni manageriali, che ci garantisce una notevole flessibilità finanziaria", indica, annunciando "un acconto sul dividendo record di 0,40 euro per azione, equivalente a 518 milioni totali, in crescita di un consistente 21% rispetto all'anno scorso".
Del Fante: "Dedizione e professionalità di tutti i dipendenti"
"La crescita dei ricavi nel settore Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione è stata trainata dall'aumento dei volumi dei pacchi e sostenuta da una maggiore diversificazione della base clienti, con ricavi superiori a 2,8 miliardi nei primi nove mesi. I servizi finanziari "hanno registrato un aumento dei ricavi da terzi del 5% anno su anno, raggiungendo 4,2 miliardi nei primi nove mesi, sostenuti da una consistente performance del portafoglio di investimenti e da una solida performance commerciale". I servizi assicurativi "hanno registrato una solida redditività sia nel comparto assicurativo Investimenti e Previdenza che nel business della Protezione, con ricavi in crescita del 10% nei primi nove mesi, che si attestano a 1,4 miliardi. I servizi Postepay "confermano la loro capacità di generare una crescita sostenibile dei ricavi e una solida accelerazione della redditività, con ricavi in crescita del 5% a 1,2 miliardi e il risultato operativo (Ebit) adjusted in crescita del 9% a 416 milioni nei primi nove mesi, sostenuti dall'aumento del transato del 9,3% e dalla crescita del numero complessivo di transazioni dell'ecosistema pari al 12,8%". "La base clienti relativa all'offerta retail di Poste Energia per luce e gas ha raggiunto circa 950.000 clienti, in linea con il raggiungimento dell'obiettivo di 1 milione di clienti entro la fine dell'anno". "Ancora una volta, questi eccellenti risultati - conclude - testimoniano la dedizione e la professionalità di tutti i nostri dipendenti, il cui impegno quotidiano rimane al centro del nostro successo".
Acconto sul dividendo da 0,40 euro
Il cda di Poste Italane, anche "alla luce dell'andamento della situazione economica e finanziaria della società nei primi nove mesi del 2025, della prevedibile evoluzione della gestione, e delle relative prospettive economiche attese al 31 dicembre 2025" ha deliberato la distribuzione, a titolo di acconto, di parte del dividendo ordinario previsto per l'esercizio 2025, per un importo pari a 0,4 euro per azione. Sarà messo in pagamento dal 26 novembre, con stacco cedola il 24 novembre e record date il 25 novembre. L'azienda sottolinea i "livelli record", "in crescita del 21% rispetto all'anno precedente".
Completata la migrazione clienti alla 'super app'
"Sono lieto di annunciare che la migrazione dei nostri clienti alla 'Super App' è stata completata con successo", evidenzia ancora l'ad di Poste Italiane. "Ad oggi - indica - la Super App è utilizzata da 15 milioni di clienti, con 4,1 milioni di utenti attivi su base giornaliera nel mese di novembre 2025, un dato che supera il numero complessivo di utenti delle nostre precedenti app considerate insieme".
Accelera sinergia con Tim
"Stiamo accelerando sulle iniziative che valorizzano le sinergie con Tim", ha poi aggiunto Del Fante. "Nel primo trimestre del 2026 Poste Mobile avvierà la migrazione verso l'infrastruttura mobile di Tim, a seguito della firma del contratto Mvno", come operatore virtuale, spiega. "Inoltre, il 29 settembre abbiamo lanciato "Tim Energia powered by Poste Italiane" in oltre 750 punti vendita Tim, con risultati iniziali che mostrano un andamento commerciale solido e promettente". "Stiamo, inoltre, lavorando attivamente su ulteriori opportunità di cross-selling e iniziative di ottimizzazione dei costi, attraverso attività di procurement congiunto". "Comunicheremo gli sviluppi al mercato in modo graduale, man mano che i relativi accordi verranno finalizzati", indica ancora Del Fante: "Abbiamo, inoltre, compiuto un nuovo passo decisivo verso l'innovazione digitale con la firma di una lettera di intenti, per dare vita a una joint venture con Tim Enterprise, dedicata ai servizi It basati sul cloud".
