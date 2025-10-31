Poste Italiane rilancia l’impegno per l’educazione finanziaria

Promuovere maggiore consapevolezza economica e scelte finanziarie più informate: è l’obiettivo con cui l’azienda aderisce all’ottava edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, in programma dal primo al 30 novembre

Promuovere una maggiore consapevolezza economica tra i cittadini, aiutandoli a compiere scelte informate su risparmio, investimenti, assicurazioni e pensioni. È questo l’obiettivo con cui Poste Italiane partecipa all’ottava edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, l’iniziativa promossa dal Comitato Edufin che prenderà il via domani e proseguirà fino al 30 novembre, sotto lo slogan “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”.

Gli appuntamenti

Nel corso del mese, Poste Italiane proporrà un calendario di appuntamenti online: il 12 novembre, in occasione della Giornata dell’Educazione Assicurativa, sono previsti due webinar dedicati al tema “La protezione”. Seguiranno, il 18 e 20 novembre, quattro incontri su “La previdenza” nell’ambito della Settimana dell’Educazione Previdenziale. Tutti i webinar saranno accessibili con sottotitoli e traduzione nella Lingua Italiana dei Segni (LIS). Particolare attenzione sarà riservata anche alle donne e ai giovani: in occasione della Giornata della Legalità Finanziaria del 5 novembre, Poste Italiane proporrà contenuti dedicati agli studenti delle scuole primarie e secondarie – tra cui podcast, guide digitali, quiz e giochi interattivi – disponibili nella sezione “Educazione Finanziaria” del sito dell’azienda.