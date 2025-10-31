Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Poste Italiane rilancia l’impegno per l’educazione finanziaria

Economia
©Getty

Promuovere maggiore consapevolezza economica e scelte finanziarie più informate: è l’obiettivo con cui l’azienda aderisce all’ottava edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, in programma dal primo al 30 novembre

ascolta articolo

Promuovere una maggiore consapevolezza economica tra i cittadini, aiutandoli a compiere scelte informate su risparmio, investimenti, assicurazioni e pensioni. È questo l’obiettivo con cui Poste Italiane partecipa all’ottava edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, l’iniziativa promossa dal Comitato Edufin che prenderà il via domani e proseguirà fino al 30 novembre, sotto lo slogan “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”

Gli appuntamenti

Nel corso del mese, Poste Italiane proporrà un calendario di appuntamenti online: il 12 novembre, in occasione della Giornata dell’Educazione Assicurativa, sono previsti due webinar dedicati al tema “La protezione”. Seguiranno, il 18 e 20 novembre, quattro incontri su “La previdenza” nell’ambito della Settimana dell’Educazione Previdenziale. Tutti i webinar saranno accessibili con sottotitoli e traduzione nella Lingua Italiana dei Segni (LIS). Particolare attenzione sarà riservata anche alle donne e ai giovani: in occasione della Giornata della Legalità Finanziaria del 5 novembre, Poste Italiane proporrà contenuti dedicati agli studenti delle scuole primarie e secondarie – tra cui podcast, guide digitali, quiz e giochi interattivi – disponibili nella sezione “Educazione Finanziaria” del sito dell’azienda.

Economia: Ultime notizie

Poste Italiane rilancia l’impegno per l’educazione finanziaria

Economia

Promuovere maggiore consapevolezza economica e scelte finanziarie più informate: è l’obiettivo...

Giornata mondiale risparmio, spendere meno per le bollette: i consigli

Economia

La Giornata mondiale del risparmio, come spiegato l’anno scorso dal governatore della Banca...

Carta della Cultura, ultimo giorno per chiedere il bonus da 100 euro

Economia

Ultimo giorno per chiedere il contributo per l'acquisto di libri. La carta è in formato digitale...

Ponte sullo Stretto, i nodi dopo lo stop della Corte dei Conti

Economia

La magistratura contabile ha bocciato la delibera con la quale il Cipess aveva dato il via libera...

9 foto
Ponte sullo Stretto

Allarme Ue sui chip, a rischio la produzione delle auto. Cosa succede

Economia

La carenza dei componenti rischia di fermare le catene di montaggio dell’industria...

Economia: I più letti