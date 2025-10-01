Spid, anche quello di Poste Italiane potrebbe diventare a pagamento

Bisogna poi considerare che, dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea sarà definitivamente archiviata per quanto riguarda i viaggi all’estero. Ma, secondo alcune stime, sarebbero almeno cinque milioni i cittadini che hanno ancora carte d’indentità cartacee, calcolato che le Cie emesse superano i 54 milioni su quasi 59 milioni di cittadini.

La principale differenza tra la carta d’identità cartacea e la Cie è la zona a lettura ottica MRZ (o Machine Readable Zone) inserita nelle nuove tessere elettroniche per rafforzarne la sicurezza: si tratta di un'area di tre righe codificate contenente le informazioni anagrafiche del titolare e leggibili dai sistemi automatici di controllo, come scanner e altri dispositivi. La carta (plastificata e in formato bancomat) è dotata di un microchip che memorizza i dati necessari per l'identificazione, fra i quali una foto (stampata al laser) e due impronte digitali.

Chi vuole può chiedere la sostituzione del vecchio con il nuovo documento. I Comuni stanno intanto chiamando i cittadini interessati dalla “rottamazione” del vecchio certificato. Per ottenere il nuovo documento bisogna prenotare un appuntamento all'ufficio anagrafe del Comune di residenza. Si può fissare chiamando il numero verde dedicato oppure attraverso il sito del Viminale o del proprio Municipio. Il costo è di 16,79 euro, ma varia in base al Comune per i diritti fissi e di segreteria (in genere, arriva a 22 euro).