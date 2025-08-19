Carta d’identità e Spid, cosa cambia e quali sono i costi

La carta d’identità per i figli minorenni si può richiedere fin dalla nascita e ha una durata di tre anni dall’emissione per i minori di tre anni e di cinque anni per chi ha un'età fra 3 e 18 anni. La Cie è accettata per recarsi nei 27 Paesi Ue, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e dove l'Italia ha siglato convenzioni bilaterali come Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro