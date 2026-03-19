Arriva in Italia Scaleway, la piattaforma di public cloud di Iliad

La nuova cloud region italiana comprenderà tre “availability zone”, cioè le architetture standard “utilizzate dall’azienda per garantire alta disponibilità e ridondanza nativa per i carichi di lavoro mission-critical”. In altre parole, significa che Scaleway assicurerà alle imprese un servizio sicuro dal punto di vista della conservazione dei dati e della qualità della connessione. La prima “zone” è già operativa: è stata realizzata in un data center di Settimo Milanese; le altre due saranno completate nei prossimi mesi a Basiglio e a Milano. Un’offerta, spiegano, pensata per le esigenze di organizzazioni di tutte le dimensioni, dalle startup alle grandi società, dalle imprese locali alle startup fino alle istituzioni (“Copriamo il 90 per cento delle esigenze”, assicura il Ceo Damien Lucas”). Tra le novità anche la creazione di un ecosistema cloud completo con funzionalità avanzate per l’intelligenza artificiale. “È come una scatola degli attrezzi - spiega a Sky TG24 il Ceo Lucas - per costruire applicazioni e conservare dati nel cloud”.

La nuova filiale e la certificazione

In previsione del lancio della cloud region Scaleway ha anche recentemente aperto una filiale a Milano, “per garantire - spiegano - una crescita a lungo termine e rafforzare le competenze tecniche e la funzione vendite a livello locale”. In più, Scaleway ha annunciato che si doterà della certificazione di livello 1 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale come fornitore di servizi cloud, e così sarà in grado di ospitare anche dati e progetti della pubblica amministrazione. La piattaforma punta, tra l’altro, all’indipendenza tecnologica grazie all’utilizzo di tecnologie open source e standard aperti, senza vincoli a piattaforme chiuse o strumenti proprietari. Infine, opera sotto giurisdizione europea, è stata fondata e sviluppata in Europa e protegge i clienti da interferenze extra-UE, garantendo che i dati restino interamente in Europa (l’azienda tiene a precisare che non deve sottostare alla giurisdizione americana in tema di servizi cloud). “Perché è così importante l’arrivo di un nuovo cloud europeo? Per far sì che le foto, i dati sanitari e gli altri dati personali degli italiani restino in Italia, così come quelli dei tedeschi restino in Germania”, ci spiega ancora Lucas.

Il futuro di Scaleway

E nel futuro quali sono i piani di Scaleway? L’azienda - hanno spiegato durante l’evento di presentazione a Milano - punta a diventare un “hyperscaler” europeo (cioè un grande fornitore di servizi in cloud) grazie alla creazione di una piattaforma su larga scala con una forte presenza negli ecosistemi regionali europei. E sempre a proposito di intelligenza artificiale, l’azienda ha annunciato un servizio (Model as a Service) che permette alle imprese di accedere rapidamente ai principali modelli di intelligenza artificiale, utilizzandoli senza dover gestire infrastruttura o configurazioni complesse. "Il Gruppo - ha spiegato il Ceo di Iliad Italia Benedetto Levi - da tempo ha grande attenzione sulle tematiche del cloud e dell'intelligenza artificiale e adesso punta lavorare in maniera ancora più innovativa con privati e aziende".