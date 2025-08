Instagram, per attivare le dirette bisogna avere almeno mille follower

Le live sulle altre piattaforme hanno regole simili

La novità, di fatto, esclude automaticamente milioni di persone su Instagram, in particolare i piccoli creator, gli utenti occasionali o coloro che preferiscono mantenere il loro profilo privato. L'aggiornamento allinea il social al rivale TikTok, che richiede lo stesso numero minimo di follower per avviare dirette. Su YouTube la soglia è invece di 50 iscritti. Chi non soddisfa i requisiti di Instagram vedrà, al momento della pressione del tasto di avvio delle live, il messaggio "abbiamo modificato i requisiti per utilizzare questa funzionalità. Solo gli account pubblici con almeno 1.000 follower potranno creare video in diretta".