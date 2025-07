TikTok, nuove funzionalità di sicurezza per creator e adolescenti

“Continueremo a moderare e rimuovere in modo proattivo qualsiasi contenuto che violi le nostre Linee Guida della Community - ha commentato Adam Presser, responsabile della sezione Operations & Trust and Safety di TikTok -, e la Modalità supporto al creator è in realtà una funzionalità di personalizzazione aggiuntiva per offrire ai creator l'opportunità di assicurarsi che la loro esperienza dei commenti corrisponda a quella che desiderano avere sulla piattaforma”. Un'opzione che, a detta della piattaforma, utilizza il supporto dell’intelligenza artificiale per capire le modalità con cui il creator segnala o elimina i commenti, così da evitare che contenuti simili appaiono al di sotto delle sue foto o dei suoi video.

Nuove funzioni e contenuti filtrati

Negli ultimi anni, infatti, si è parlato molto dell'impatto dei social media sui minori e delle conseguenze che un'esposizione prolungata alla piattaforma può avere sulla loro crescita. Così, per garantire un uso equilibrato dell'app, TikTok ha già rilasciato alcune funzioni utili per monitorare il tempo trascorso a scrollare i contenuti del Feed. Ma ora ha deciso di fare di più, annunciando una “nuovissima funzionalità che inviterà a completare delle azioni/missioni pensate per il benessere dell'utente”: completando una serie di attività pensate per aiutare le persone a sviluppare abitudini digitali equilibrate, da ora sarà possibile guadagnare “distintivi che incoraggiano e rafforzano comportamenti consapevoli”. In questo modo la piattaforma spera di educare gli utenti a un uso sano e ponderato degli strumenti digitali, dimostrando che questi sono tutt'altro che dannosi per la loro salute, mentale e non.