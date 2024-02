2/8

Venduto in due colori (nero o grigio), al polso si presenta elegante e al tatto i materiali “premium” si sentono, come l’acciaio inossidabile spazzolato e lucidato della cassa e il vetro zaffiro dello schermo AMOLED da 1,43 pollici, che appare resistente ai graffi. Al polso l’orologio risulta abbastanza leggero (pesa circa 80 grammi) e non dà fastidio indossando giacche o camicie. Watch 2 è resistente sott'acqua fino a 5 ATM e rispetta gli standard IP68 per l’immersione in liquidi e lo standard militare MIL-STD-810H per la resistenza.

