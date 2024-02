Della Marta, le cantinette vino hi-tech e di design

Un quadro che si trasforma in cantinetta per il vino e la vetrina meno profonda al mondo, trasparente su tutti e quattro i lati. Sono i prodotti di design e alta tecnologia proposti dall’azienda piemontese (con la collaborazione di Eric Cervi)

“Da un’idea semplice al successo internazionale”. Descrive così Massimo Della Marta il successo della sua azienda Della Marta, che si sta facendo conoscere nel mondo del design ma anche in quello della tecnologia e del vino grazie alle sue cantinette. Le abbiamo analizzate e provate insieme al fondatore, ecco tutte le caratteristiche e le nostre impressioni.

La storia

La Della Marta è stata fondata nel 2004 dall’idea di un designer e appassionato di vino. L’attività ha inizio in un piccolo laboratorio alle porte di Torino, dove venivano preparate le prime collezioni di vetrine per croissant in vetro temperato. Poi l'entrata nel mondo del vino: “Prima le cantine erano dei semplici frigoriferi - ci spiega Della Marta - noi invece abbiamo voluto puntare sulla tecnologia e sui complementi di arredo”. Due i prodotti innovativi proposti da Della Marta: la Teca e Wine Frame.