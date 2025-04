Edits, la sfida di Meta a CapCut: la nuova app di editing video

Tra dati insight pensati per chi lavora sui social e IA, il colosso di Menlo Park prova a far concorrenza all'applicazione più utilizzata su TikTok

Come annunciato qualche tempo fa, continua la sfida di Meta a CapCut, l’app di editing più utilizzata dagli utenti TikTok: adesso è disponibile Edits, una nuova applicazione pensata per montare ed editare i video da pubblicare su Instagram (ma anche su Facebook), facilitando così il lavoro dei content creator. Tra i punti principali: registrazioni più lunghe che arrivano fino a 10 minuti, la possibilità di condividere i filmati direttamente dall’app oppure esportarli, l’assenza di watermark. Vengono semplificati gli strumenti di editing, con funzioni di miglioramento automatico, transizioni ed effetti come green screen. L’app, gratuita, è disponibile sia per i sistemi iOS che per quelli Android.