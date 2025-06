Rog Xbox Ally e Ally X, presentate le due nuove console di Microsoft

Saranno disponibili per il mercato italiano entro la fine del 2025. Si tratta di una particolare console portatile realizzata in collaborazione con Asus e disponibile in due diversi modelli. Ecco cosa sapere

Due importanti novità attendono gli appassionati del mondo videoludico per i prossimi mesi. Durante il recente “Xbox Games Showcase”, Microsoft ha annunciato l’arrivo di “ROG Xbox Ally”, una particolare console portatile realizzata in collaborazione con Asus e disponibile in due diversi modelli. Si tratta, nello specifico, di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, dispositivi che dovrebbero essere disponibili per l’acquisto entro la fine del 20025. Ma ecco di cosa si tratta.

Le caratteristiche tecniche

Tra le due varianti proposte, ROG Xbox Ally rappresenta il modello base, mentre Ally X è quello maggiormente evoluto. In tutti e due i casi si tratta di dispositivi che permetteranno di giocare in tre modalità differenti: in locale, in cloud o in remoto, collegati ad una Xbox sulla stessa rete domestica. Le console, dunque, permetteranno di giocare a tutti i titoli GamePass, ma non solo, in mobilità. La prima console, ROG Xbox Ally sfrutterà un SoC AMD Ryzen Z2 A, il tutto grazie a 16 GB di RAM e ad una memoria basata su un SSD da 512 GB. Il display sarà di 7 pollici di diagonale, con una risoluzione FHD, refresh rate a 120Hz, FreeSync Premium e rivestimento in Gorilla Glass Victus. La connettività fisica prevede 2 USB C 3.2 con supporto Display Port, 1 lettore di memorie microSD e 1 jack audio combo. Il corpo del dispositivo sarà pari a 290,8x121,5x50,7mm per un peso di 670 grammi. La batteria sarà da 60Wh, mentre la ricarica arriva fino a 65W con il caricatore in confezione. La versione "X", più potenziata, girerà con un Ryzen AI Z2 Extreme, supportato da 24GB di RAM e da una SSD M2 in taglio da 1TB. Il display, così come tutto quello che concerne la connettività wireless, sarà uguale a ciò che propone la versione base. La console proporrà una USB-C 3.2 Gen 2 e una USB-C 4 con supporto Thunderbolt 4, uno slot per schede MicroSD e il jack audio combo da 3,5 mm. Le dimensioni non cambiano, il peso passa a 715 grammi, la batteria sarà a 80Wh con carica a 65W.

Quando usciranno sul mercato ed i prezzi

Quando usciranno e quanto costeranno? L'Italia, intanto, rientrerà nella prima lista di Paesi che vedranno il dispositivo alla fine del 2025 insieme a Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Corea, Messico, Nuova Zelanda, Polonia, Norvegia, Portogallo, Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti. In seguito, la console arriverà anche in altri mercati, idealmente nel corso del 2026. “Nei prossimi mesi condivideremo ulteriori dettagli su Xbox Ally e Xbox Ally X, inclusi prezzi, accessori compatibili e preordini”, sottolinea Microsoft che propone la possibilità di registrarsi per essere avvisati quando i preordini saranno effettivamente disponibili.