Instagram e X potenziano il video editing: la competizione con TikTok

Instagram e X diventano competitor diretti di TikTok. Nei momenti in cui, negli Stati Uniti, si deciderà la sorte del social cinese, i rivali Instagram e X lanciano delle soluzioni di video editing che puntano proprio alla concorrenza diretta con TikTok. La prima soluzione, quella di Instagram, si chiama Edits e punta alla rivalità con CapCut, l'app di proprietà ByteDance che serve appunto a montare video su TikTok. A dare la notizia è stato Adam Mosseri, il capo di Instagram “C'è un sacco di fermento in questo momento, ma qualunque cosa accada, il nostro compito è fornire ai creator i migliori strumenti possibili”. Per quel che riguarda X, l'app di Elon Musk che secondo le voci degli ultimi giorni poteva essere in lista per acquisire TikTok negli Stati Uniti, la piattaforma ha lanciato nelle ultime ore quella che definisce “una nuova casa immersiva per i video” che sarà disponibile al momento solo per gli utenti Usa. Si tratta di una sezione dell'app dedicata ai video che può spingere sulla fidelizzazione del pubblico e il posizionamento degli annunci.