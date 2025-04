vivo v50, il medio gamma specializzato in fotografia che convince

vivo v50 è gestito dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, processore di punta di alcuni mesi fa che però è ancora certamente molto valido. E infatti abbiamo usato il telefono per diversi giorni e non abbiamo notato lentezze inceppamenti. A livello di memoria troviamo 12 gigabyte di Ram e fino a 12 gigabyte espandibili lato software; spazio di archiviazione di tutto rispetto: 512 gigabyte. La batteria di questo telefono si annuncia (e nelle nostre prove lo possiamo confermare) molto buona: si tratta di una batteria BlueVolt da ben 6.000 mAh con funzioni di ricarica rapida FlashCharge da 90W (il caricabatterie non è incluso in confezione, come ormai per tutti i telefoni). Una batteria ultrasottile, ci spiegano, “frutto di un accurato lavoro di progettazione e dall’impiego di tecnologie all’avanguardia tra cui un anodo al silicio-carbonio di seconda generazione e il sistema proprietario vivo di incapsulamento della batteria”. Un comparto energetico, tra l’altro, potenziato dall’intelligenza artificiale: attraverso la modalità AI Sleep vengono ottimizzati i consumi durante la notte; lo Smart Charging Engine, invece, adatta in modo intelligente l’energia assorbita alle abitudini degli utenti. Possiamo confermare di aver utilizzato il telefono per un giorno e mezzo in modalità intensa senza aver avuto necessità di ricaricarlo.