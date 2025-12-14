realme GT 8 Pro è alimentato dal chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 realizzato con processo produttivo a 3 nanometri affiancato dal chip Hyper Vision+ AI, ci spiegano, che offre una grafica avanzata e “ottimizzazioni intelligenti di nuova generazione”. In particolare, il processore integra una CPU Qualcomm Oryon di terza generazione (che offre velocità e efficienza energetica) e le sue prestazioni vengono combinate in parallelo con il chip grafico, una configurazione rinominata “Dual Flagship Chipset”. Il comparto tecnico è certamente interessante per i gamer, settore che da sempre realme tiene in forte considerazione. A bordo troviamo la tecnologia AI Gaming Super Frame che supporta FPS molto alti ed è in grado di mantenere i frame rate stabili e fluidi e le temperature basse. A livello di memoria Ram troviamo 12 o 16 gigabyte LPDDR5X e 256 o 512 gigabyte di spazio di archiviazione UFS 4.1. Nelle nostre prove possiamo certamente confermare la stabilità e la fluidità di giochi e applicazioni molto pesanti (come quelle per il rendering video, ad esempio) mentre abbiamo notato che messo sotto grande sforzo per un tempo prolungato il telefono tende comunque a riscaldarsi.