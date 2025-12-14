Introduzione
Abbiamo provato l’ultimo nato di casa realme, nell’edizione Dream Edition realizzata in collaborazione con Aston Martin Aramco F1: un prodotto con una buona dotazione tecnica, un display e una batteria da fare invidia e un comparto fotografico nato dalla collaborazione con RICOH GR
Quello che devi sapere
Un telefono "pieno di idee"
Il GT 8 Pro è il nuovo smartphone di punta di realme: un telefono completo, con un buona dote tecnica e un comparto batteria da fare invidia e soprattutto con una variante - la Dream Edition - innovativa perché frutto della collaborazione tra il marchio cinese e il team Aston Martin Aramco F1. Un telefono, spiegano da realme, “pensato per essere lo smartphone definitivo per gli appassionati di Formula 1”.
La versione Dream Edition
realme ci ha mandato in prova la versione più interessante, la Dream Edition, con la tradizionale colorazione verde del marchio Aston Martin che richiama la tonalità e la livrea delle vetture di Formula 1. In particolare, la scocca posteriore “con vernice metallizzata racing-grade” ha linee aerodinamiche che donano stabilità al telefono mentre al centro fa bella mostra il logo argentato di Aston Martin. La Dream Edition arriva con una box edizione limitata con all’interno il set per il rivestimento intercambiabile del modulo fotografico (ne parleremo più avanti) e una graffetta per SIM a forma di monoposto. Personalizzata anche l’interfaccia utente, con sfondi dinamici, effetti sonori della F1 e icone personalizzate. Il telefono - ricoperto in alluminio - dunque non passa inosservato per il suo stile e il suo colore; non è un peso piuma (circa 210 grammi) ed ha certificazioni IP68 e IP69 contro schizzi d’acqua e polvere.
La dotazione tecnica
realme GT 8 Pro è alimentato dal chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 realizzato con processo produttivo a 3 nanometri affiancato dal chip Hyper Vision+ AI, ci spiegano, che offre una grafica avanzata e “ottimizzazioni intelligenti di nuova generazione”. In particolare, il processore integra una CPU Qualcomm Oryon di terza generazione (che offre velocità e efficienza energetica) e le sue prestazioni vengono combinate in parallelo con il chip grafico, una configurazione rinominata “Dual Flagship Chipset”. Il comparto tecnico è certamente interessante per i gamer, settore che da sempre realme tiene in forte considerazione. A bordo troviamo la tecnologia AI Gaming Super Frame che supporta FPS molto alti ed è in grado di mantenere i frame rate stabili e fluidi e le temperature basse. A livello di memoria Ram troviamo 12 o 16 gigabyte LPDDR5X e 256 o 512 gigabyte di spazio di archiviazione UFS 4.1. Nelle nostre prove possiamo certamente confermare la stabilità e la fluidità di giochi e applicazioni molto pesanti (come quelle per il rendering video, ad esempio) mentre abbiamo notato che messo sotto grande sforzo per un tempo prolungato il telefono tende comunque a riscaldarsi.
Batteria e display
E ora parliamo di due fiori all’occhiello di questo telefono, la batteria e il display. Cominciamo dal comparto energetico: protagonista una batteria da ben 7.000 mAh (quasi un record per il settore) che offre un’autonomia davvero da fare invidia. Presente anche la ricarica rapida Ultra Charge da 120W (caricatore non incluso in confezione - permette di arrivare al 50% di carica in soli 15 minuti) e wireless a 50W. Nelle nostre prove siamo riusciti ad utilizzare il telefono in maniera intensa per diverse ore grazie a una gestione energetica davvero buona; telefono che con poche sollecitazioni riesce anche a superare i due giorni di autonomia. Molto buono anche il display 2K con frequenza di aggiornamento a 144Hz e picchi di luminosità fino a ben 7.000 nit, un altro dei probabili record del settore: l’esperienza di visione (partite, serie tv, video, giochi) è molto alta e molto piacevole, in ogni ora della giornata.
Il comparto fotografico
Il comparto foto di realme GT 8 Pro nasce dalla collaborazione quadriennale con RICOH GR che porta sullo smartphone un “RICOH GR Camera System” composto da un sensore principale da 50 megapixel, un grandangolare sempre da 50 (con campo visivo di 116 gradi) e un teleobiettivo periscopico Ultra Clarity da 200 megapixel con zoom ottico 3x ideale per i ritratti. La modalità RICOH GR Street Photography permette di effettuare scatti in 3:2 con lunghezze focali simulate “che riproducono la prospettiva naturale dell’occhio umano” (28, 40 mm); a questo si aggiungono una modalità Snap Focus (per scatti ultraveloci) e cinque filtri ispirati alle pellicole RICOH GR. per quanto riguarda il comparto video troviamo una registrazione 4K fino a 120 fps, 8K a 30 fps e 4K a 120 fps in Log a 10-bit.
Le nostre prove
Nelle nostre prove possiamo confermare una qualità fotografica certamente di rilievo. Gli scatti realizzati all’interno di un parco (ma anche per strada) sono di ottimo livello, i colori non sono artefatti ma ben rispondenti alla realtà. Così come i video, che abbiamo trovato abbastanza ben stabilizzati. Da segnalare che la modalità RICOH GR non supporta la modalità di scatto RAW (peccato!) e che le focali sono comunque simulate con un crop, non con lenti fisiche.
- GUARDA ALCUNE FOTO SCATTATE CON REALME GT 8 PRO
- GUARDA I VIDEO DI PROVA CHE ABBIAMO GIRATO CON REALME GT 8 PRO
Un design posteriore personalizzabile
Altra caratteristica di questo smartphone (non sappiamo quanto l’utente la userà giorno dopo giorno ma è certamente una caratteristica che lo rende diverso dagli altri) è un modulo fotocamera intercambiabile. Attraverso un cacciavitino (presente in confezione) è possibile infatti passare da un comparto fotografico rotondo a uno quadrato, cambiando dunque lo stile del telefono. L’operazione è molto rapida ma meglio farla con calma su un tavolo.
Il software e le altre caratteristiche
A bordo di realme GT 8 Pro troviamo un sistema operativo realme UI 7 basato su Android 16. Nella versione Dream Edition, come scrivevamo, l’interfaccia è completamente personalizzata nello stile Aston Martin. Tra le applicazioni di intelligenza artificiale presenti segnaliamo AI Notify Brief, in grado di riassumere notifiche, impegni e promemoria, mentre la multi-Task Side Bar supporta il passaggio veloce fino a 12 app. A livello di connettività troviamo 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e la presenza della eSIM, ormai sempre più fondamentale. Da segnalare la presenza di diverse app preinstallate: non sono moltissime ma personalmente preferiamo sempre i telefoni senza questa caratteristica.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Siamo dunque al nostro verdetto finale. realme GT 8 Pro, soprattutto nella versione Dream Edition, è certamente un telefono diverso dagli altri, consigliato (oltre che agli appassionati di Formula 1 e di Aston Martin) ai gamer, agli street photographer, agli utenti abituati a consumi intensi. Abbiamo apprezzato molto infatti il comparto batteria, il display, in generale un sistema che appare potente, solido e affidabile. Da notare che il prezzo è certamente importante: si parte infatti dai 1.000 euro per la versione da 12 giga di Ram e 256 di spazio di archiviazione per salire ai 1.200 euro per la versione con 16 giga di Ram e 512 di spazio di archiviazione (che consigliamo - 256 giga iniziano ad essere un po’ pochi). Stesso prezzo (1.200 euro) per il modello Dream Edition. Da notare che per il periodo di lancio sono presenti sconti e promozioni.
Pro e Contro
PRO:
- Ottime performance, anche sotto stress
- Display e comparto batteria da record
CONTRO:
- Riscaldamento sotto carichi intensi
- App preinstallate non necessarie