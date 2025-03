vivo presenta i nuovi V50 e V50 Lite: le caratteristiche

Con lo slogan “Il tuo cameraphone” la cinese vivo, dopo il successo della serie V40 che ha segnato il ritorno del marchio nel nostro Paese lo scorso anno, ha presentato i nuovi modelli della serie V: il V50 e il V50 Lite. Un lancio che, spiegano, ribadisce il valore strategico del mercato italiano per il marchio.

Le caratteristiche principali

Punto di forza del nuovo smartphone vivo V50, presentato durante un evento organizzato in collaborazione con Escapers Milano, azienda specializzata nella creazione e realizzazione di eventi interattivi, è certamente la fotocamera grazie a una collaborazione pluriennale con ZEISS che, spiegano, permette alle due aziende di condividere know how e centri di ricerca e sviluppo. Tra le caratteristiche più interessanti del comparto fotografico, composto da una fotocamera principale e una grandangolare entrambe da 50 megapixel, un obiettivo principale in grado di garantire prestazioni professionali su diverse lunghezze focali grazie anche a un “VCS Camera-Bionic Spectrum” che migliora ulteriormente la qualità dell’immagine simulando la visione umana. E poi c’è una novità che rende il nuovo V50 uno smartphone quasi unico: una tecnologia di illuminazione tridimensionale chiamata AI Aura Light Portrait 2.0. In particolare, attraverso l’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale e una luce di riempimento, questa tecnologia offre un’illuminazione di qualità professionale che è possibile far gestire in automatico al dispositivo o che è possibile personalizzare a piacimento. Tra gli altri punti di forza del comparto fotografico anche la fotocamera anteriore ZEISS Group Selfie da 50 megapixel con obiettivo grandangolare, ideale per le foto di gruppo. Non mancano, infine, funzionalità fotografiche avanzate di intelligenza artificiale tra cui il Miglioramento Photo AI e la Cancellazione AI, presenti ormai sulla maggior parte dei nuovi modelli di smartphone.