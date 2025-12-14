Withings BPM Connect, la prova del misuratore di pressione smart

Il Withings BPM Connect è un misuratore di pressione smart che fa della semplicità il suo punto di forza. È facile da usare, ben progettato e capace di integrarsi in maniera intelligente con l’app Health Mate. Non è il dispositivo più preciso sul mercato, né il più comodo per chi ha un braccio particolarmente robusto, ma resta una delle soluzioni più convincenti per chi desidera un monitoraggio costante e ordinato, senza rinunciare alla praticità. Abbiamo apprezzato particolarmente l’utilizzo estremamente intuitivo, l’app ricca di funzionalità, la portabilità e la precisione, che ci è sembrata in linea con strumenti più professionali; abbiamo trovato un po’ piccolo il display e il prezzo certamente superiore ai modelli “non smart”; inoltre non c’è la presa standard USB-C per la ricarica.