Withings BPM Connect, la prova del misuratore di pressione smart

Introduzione
Il Withings BPM Connect è uno dei misuratori di pressione intelligenti più diffusi nel mercato consumer. È pensato per chi vuole monitorare la pressione arteriosa a casa in modo semplice e comodo. Nel mercato ormai affollato dei misuratori di pressione digitali, il Withings BPM Connect si distingue per un approccio essenziale: un dispositivo compatto, privo di cavi e con una forte vocazione alla semplicità d’uso. È un prodotto pensato per chi vuole monitorare la pressione a casa con regolarità, senza complicazioni tecniche ma con la comodità dei dati salvati
(ha collaborato Eric Cervi)
Quello che devi sapere
Un design essenziale che punta alla portabilità
Con una struttura monoblocco che integra bracciale e componente elettronica, il Whitings BPM Connect è uno dei misuratori più compatti della sua categoria. Nessuna pompa esterna e nessun ingombro: lo si può infilare in una borsa e portare in viaggio senza problemi. La batteria ricaricabile, che può durare diversi mesi con un uso moderato, conferma la sua vocazione alla mobilità.
Misurazione con un solo gesto
L’interazione è ridotta all’osso: un pulsante per avviare la misurazione, un display LED che mostra i valori principali e un’app che archivia tutto. L’esperienza d’uso è tra le più immediate nel panorama dei “misuratori smart”, e questo lo rende adatto anche a un pubblico poco esperto. La connettività Wi-Fi - assente in molti modelli concorrenti - permette inoltre di registrare le letture anche quando il telefono non è nelle vicinanze. Per chi effettua misurazioni quotidiane, questa automatizzazione è un vantaggio non trascurabile.
L’app Health Mate, il vero fulcro del sistema
La piattaforma digitale di Withings è solida e ben progettata. Le misurazioni vengono archiviate in grafici chiari, si possono generare report dettagliati e l’utente può condividere i dati con il medico in pochi secondi. La presenza di più profili rende il dispositivo utilizzabile da tutta la famiglia. L’integrazione con l’ecosistema Withings, che comprende bilance smart, analizzatori di sonno e tracker, amplia inoltre le possibilità per chi vuole monitorare più aspetti della salute.
La nostra prova
Il Withings BPM Connect è un misuratore di pressione smart che fa della semplicità il suo punto di forza. È facile da usare, ben progettato e capace di integrarsi in maniera intelligente con l’app Health Mate. Non è il dispositivo più preciso sul mercato, né il più comodo per chi ha un braccio particolarmente robusto, ma resta una delle soluzioni più convincenti per chi desidera un monitoraggio costante e ordinato, senza rinunciare alla praticità. Abbiamo apprezzato particolarmente l’utilizzo estremamente intuitivo, l’app ricca di funzionalità, la portabilità e la precisione, che ci è sembrata in linea con strumenti più professionali; abbiamo trovato un po’ piccolo il display e il prezzo certamente superiore ai modelli “non smart”; inoltre non c’è la presa standard USB-C per la ricarica.
Conclusioni, disponibilità e prezzi
Il Withings BPM Connect è dunque un ottimo misuratore di pressione moderno, compatto e ricco di funzioni intelligenti. La combinazione di design, semplicità e integrazione con l’app lo rende un ottimo alleato per chi vuole monitorare la pressione nel tempo con comodità. Come tutti i prodotti smart, richiede un minimo di dimestichezza con app e tecnologia ma in generale il prodotto è particolarmente adatto a chi vuole monitorare la pressione con continuità e avere uno storico facilmente consultabile; a chi cerca un dispositivo elegante, compatto e comodo da portare in viaggio e a chi desidera condividere con facilità i dati con medico o cardiologo. Il prezzo di listino è di 130 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Utilizzo estremamente intuitivo
- Design compatto e portabilità
- Precisione buona per uso domestico
CONTRO:
- Prezzo superiore ai modelli non smart
- Manca la USB-C