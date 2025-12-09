Redmi Pad 2 Pro, ampio display e versatile

Introduzione
Il Redmi Pad 2 Pro è un tablet da 12,1 pollici di fascia media. Ha un display ampio e fluido, un’autonomia eccezionale e un ecosistema ricco di accessori. Con un design solido, buone prestazioni e un prezzo competitivo, si rivela una scelta ideale per intrattenimento, studio e produttività leggera. Ecco le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
Display
- 12,1" IPS LCD
- Risoluzione 2560 × 1600
- Refresh rate 120 Hz
- Supporto Dolby Vision e HDR
- Luminosità fino a circa 650 nit
Processore
- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
- CPU: 1×2.7 GHz A720 + 3×2.4 GHz A720 + 4×1.8 GHz A520
- GPU: Adreno 810
Memoria
- 6 GB + 128 GB oppure 8 GB + 256 GB
- RAM LPDDR4X, storage UFS 2.
- Espansione microSD fino a 2 TB
Batteria
- 12.000 mAh
- Ricarica rapida 33 W
Fotocamere
- Posteriore: 8 MP
- Frontale: 8 MP grandangolare
Connettività
- Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.4
- USB‑C 2.0
Sistema operativo
- Android 15 con HyperOS 2.0
Dimensioni e peso
- 279,8 × 181,65 × 7,5 mm
- 610 g
Audio
- 4 altoparlanti stereo
- Supporto Dolby Atmos
Accessori compatibili
- Tastiera magnetica
- Stilo
Prezzo
- A partire da 319,90 euro
Un tablet che punta in alto
Il Redmi Pad 2 Pro si presenta come uno dei tablet più interessanti nella fascia medio‑economica, grazie a un mix di caratteristiche che lo rendono competitivo e versatile. Xiaomi ha scelto un design in metallo, solido e piacevole al tatto, abbinato a un ampio display da 12,1 pollici che lo posiziona come un dispositivo ideale per l’intrattenimento e la produttività leggera.
Display ampio e immersivo
Il pannello LCD da 12,1" con risoluzione 2560×1600 e refresh rate a 120 Hz rappresenta uno dei punti di forza del dispositivo. Supporta Dolby Vision, HDR10+ e diverse modalità di protezione degli occhi, risultando perfetto per video, studio e lettura prolungata. La versione Matte Glass riduce riflessi e abbagli fino al 97%, migliorando l’esperienza in ambienti luminosi. L’unico vero limite è la luminosità massima di circa 500 nit, non sempre sufficiente sotto la luce diretta.
Prestazioni solide e autonomia sorprendente
Sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 7s Gen 4, un chip che garantisce fluidità nelle attività quotidiane, multitasking e streaming. Non è un processore pensato per il gaming pesante, ma si comporta bene nella maggior parte degli scenari d’uso. La batteria da 12.000 mAh offre un’autonomia eccellente, con ricarica fino a 33 W e persino ricarica inversa, rendendolo un compagno affidabile per l’intera giornata.
Ecosistema ricco e rapporto qualità‑prezzo vincente
Il Redmi Pad 2 Pro supporta accessori come tastiera e stilo, ampliando le possibilità d’uso per studenti e professionisti. La presenza di quattro altoparlanti Dolby Atmos, il supporto a Wi‑Fi 6 o 5G (a seconda della versione) e ben sette anni di aggiornamenti software lo rendono un prodotto sorprendentemente completo per la sua fascia di prezzo. Nel complesso, il tablet si conferma una delle proposte più convincenti del segmento, grazie a un equilibrio riuscito tra prestazioni, autonomia e funzionalità. Poi con la cover con tastiera integrata e la stilo si può utilizzare per lavoro e svago.
HyperOS sul Redmi Pad 2 Pro
Redmi Pad 2 Pro utilizza Xiaomi HyperOS come sistema operativo nativo. Significa: multitasking migliorato, finestre fluttuanti più fluide, gestione avanzata dello split‑screen, animazioni più leggere e reattive, integrazione con altri dispositivi Xiaomi (HyperConnect).
Pro e Contro
Pro
- Display
- Prezzo
- Audio
Contro
- Fotocamera basica
- Peso