TCL 75C6K, il televisore di alta qualità dal prezzo accessibile

Il televisore si comporta molto bene con le console. TCL propone una modalità gaming dedicata (Game Master) e un input lag ridotto. Nelle nostre prove confermiamo che l’immagine è fluida e reattiva e il controllo del movimento molto buono. I colori risultano vividi e dettagliati e le prestazioni nel complesso sono ottime, rendendolo un televisore adatto al gaming moderno. Presente anche una Gamebar con impostazioni personalizzabili per Xbox, Switch e PlayStation, che integra diversi design e modalità di gioco, permettendo di personalizzare tutte le impostazioni. La fluidità dei giochi è agevolata anche dalla presenza di HDMI 2.1, che garantisce che la latenza delle connessioni sia il più basso possibile.