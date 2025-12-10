TCL 75C6K, il televisore di alta qualità dal prezzo accessibile

Introduzione
Abbiamo provato uno dei televisori di punta di TCL, azienda tra l’altro Worldwide Olympic and Paralympic Partner, e quindi sponsor anche dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina che si apriranno tra poche settimane. Un prodotto pieno di tecnologia e molto competitivo dal punto di vista della qualità dell’immagine e del prezzo
(ha collaborato Paolo Pineschi)
Quello che devi sapere
Il televisore 75C6K di TCL
Il televisore 75C6K di TCL si inserisce in una fascia di mercato sempre più competitiva, quella dei televisori Mini-LED di grande formato pensati per chi cerca qualità d’immagine e funzioni avanzate. Le caratteristiche principali di questo interessante prodotto sono un pannello QD-Mini LED da 75 pollici, il supporto HDR completo e il refresh rate fino a 144 Hz: un modello dunque che prova a soddisfare sia gli appassionati di cinema che i gamer più esigenti. Con il “plus” di un ecosistema smart basato su Google TV e un prezzo certamente interessante. Il tv presenta un design elegante e ultrasottile (minimalisti anche i piedini) in grado di integrarsi in maniera semplice sia negli ambienti classici che moderni, con un’immagine che risulta molto equilibrata e piacevole. A livello di connessioni troviamo 4 HDMI 2.1 (eARC), USB 3.0/2.0, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.4.
La tecnologia a bordo
Partiamo dalla tecnologia offerta dal televisore. Il termine QD-Mini LED indica la combinazione del Mini LED (migliaia di minuscoli LED utilizzati per la retroilluminazione) e Quantum Dot (uno strato di nanocristalli che trasforma la luce in colori puri e saturi, garantendo un’ampia gamma cromatica): una tecnologia dunque in grado di offrire un contrasto elevato, colori brillanti e luminosità superiore, avvicinandosi alla qualità visiva degli OLED ma con prezzi più competitivi. Partiamo proprio dalla qualità dell’immagine del 75C6K, che adotta un pannello 4K UHD che promette contrasti elevati e neri profondi, colori ampi e brillanti, movimenti fluidi (soprattutto durante sport, film d’azione e videogiochi) e una buona luminosità di picco.
C’è anche una tecnologia che riduce gli aloni
La smart tv di TCL - ci spiegano - adotta un pannello di tipo HVA sviluppato internamente dall’azienda in grado di offrire un’immagine con contrasti elevati (rapporto 7.000:1) e nel complesso molto equilibrata e piacevole. A bordo troviamo numerose tecnologie che abbracciano praticamente ogni ambito dell’immagine. Partiamo dalla All-domain Halo Control, che integra chip ad alta emissione di luce ad alta efficienza e lenti sviluppate internamente che controllano la direzione della luce con un design ad arco: una tecnologia che grazie a un preciso controllo dell’illuminazione a diversi livelli riduce gli aloni e offre un’esperienza di visione di alta qualità. E, aggiungiamo, permette di raggiungere una capacità di local dimming fino a 512 aree.
Le altre tecnologie a bordo
Un chip ad alta potenza luminosa è in grado di catturare i minimi dettagli, migliorando significativamente la luminosità e l’efficienza energetica e riproducendo una luce naturale e scene scure con chiarezza. A bordo troviamo poi un algoritmo “bionico” di illuminazione dinamica che analizza accuratamente i pixel dell’immagine ottimizzando i segnali e migliorando significativamente i colori. A questo, spiegano ancora da TCL, si aggiunge una tecnologia di retroilluminazione più precisa, bidirezionale, a 23 bit che riesce a percepire la luce dell’ambiente e la temperatura del colore, controllando in modo preciso quando riprodotto sulla tv. Il pannello QLED, infine, garantisce oltre un miliardo di sfumature di colore.
Il ruolo dell’intelligenza artificiale
All’inizio abbiamo parlato anche della frequenza di aggiornamento dello schermo, particolarmente importante per i videogiocatori: su questo modello troviamo il refresh rate a 144 Hz in 4K su tutto il processo, dall’elaborazione del segnale alla riproduzione sullo schermo. Una tecnologia che riduce l’interferenza degli sfarfallii e degli scatti, rendendo le scene di movimento più fluide. Il processore AiPQ Pro per la qualità dell’immagine, sviluppato da TCL, integra inoltre numerosi algoritmi per ottimizzare la qualità dell’immagine, coadiuvati dall’intelligenza artificiale. Tra questi citiamo Ai Contrast, Ai Color, Ai Clarity, Ai Motion, Ai HDR e Ai Scene.
Come suona
Il tv 75C6K di TCL adotta un sistema audio ONKYO 2.1 Hi-Fi con subwoofer integrato sul retro. Ha un sistema Dolby Atmos che permette ai suoni di essere nitidi, l’audio avvolgente e le voci chiare. Nella nostra prova possiamo confermare che il volume risulta sufficiente anche in ambienti grandi e che la definizione audio in generale risulta di buon livello. Buoni anche i bassi, qualcosa da migliorare forse sui toni alti: in ogni caso la presenza di una soundbar è a nostro avviso importante per apprezzare ancora di più la qualità dell’immagine. Presenti anche le tecnologie DTS Virtual:X, che garantisce l’audio tridimensionale, in grado di avvolgere la stanza da ogni lato, e il supporto al Dolby Atmos, che offre all’audio un effetto cinematografico.
I videogiochi
Il televisore si comporta molto bene con le console. TCL propone una modalità gaming dedicata (Game Master) e un input lag ridotto. Nelle nostre prove confermiamo che l’immagine è fluida e reattiva e il controllo del movimento molto buono. I colori risultano vividi e dettagliati e le prestazioni nel complesso sono ottime, rendendolo un televisore adatto al gaming moderno. Presente anche una Gamebar con impostazioni personalizzabili per Xbox, Switch e PlayStation, che integra diversi design e modalità di gioco, permettendo di personalizzare tutte le impostazioni. La fluidità dei giochi è agevolata anche dalla presenza di HDMI 2.1, che garantisce che la latenza delle connessioni sia il più basso possibile.
Le funzioni smart
Il televisore è basato su Google TV. Questo significa, grazie al Play Store, l’accesso a centinaia di app di streaming, gaming, sport, lifestyle; c’è poi Google Assistant che permette di effettuare ricerche vocali o gestire la smart home direttamente dalla tv. Nelle nostre prove possiamo confermare che il software è completo, intuitivo e molto stabile.
Esperienza visiva
Lo schermo da 75 pollici con i suoi 1,6 metri di lunghezza e il poco più di un metro di altezza domina l’ambiente e offre un’esperienza immersiva. Noi lo troviamo adatto a soggiorni di dimensioni medio-grandi. Il design moderno e pulito insieme alla cornice minimal rendono questo oggetto bello anche da esporre. L’angolo di visione è buono anche se, come su molti pannelli simili, possono capitare lievi perdite di luminosità e saturazione osservando lo schermo da posizioni molto laterali).
Verdetto, disponibilità e prezzi
Il 75C6K si distingue per la sua capacità di offrire tecnologie avanzate a un costo molto competitivo (il prezzo si aggira attorno ai 1.000 euro, con differenze in su o in giù che variano dal negozio - virtuale o fisico - e del periodo scelto). Un televisore che riteniamo indicato per chi cerca un grande schermo di ottima qualità senza spendere cifre “da OLED”, per chi usa app in streaming e certamente per gli appassionati di gaming. Tra i pochissimi lati negativi riscontrati, oltre a un angolo di visione non sempre perfetto segnaliamo un audio migliorabile sulle basse frequenze e una luminosità HDR più bassa rispetto a tv Mini LED o OLED di fascia molto alta.
Pro e Contro
PRO:
- Qualità dell’immagine ottima
- Funzionalità di gaming avanzato
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
CONTRO:
- Angoli di visione “estremi” ridotti
- Audio in alcuni casi migliorabile