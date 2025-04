Amazfit, ecco il nuovo Bip 6: “lo smartwatch per tutti”

Amazfit Bip 6 è caratterizzato da uno schermo AMOLED da 1,97 pollici con risoluzione 390x450 e una luminosità che raggiunge i 2000 nit sotto la luce del sole. La cassa è realizzata in lega di alluminio e polimero rinforzato con fibra, per garantire robustezza e legerezza. Aggiornato anche il sensore salute: il Bip 6 è dotato di BioTracker 6.0, sensore biometrico di ultima generazione che insieme ad algoritmi avanzati, spiegano da Amazfit, permette di monitorare e analizzare sonno, frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca e i livelli di affaticamento fisico e mentale, in modo da avere un quadro completo dello stato di benessere (o identificare eventuali problematiche).

Lo sport e le altre caratteristiche

Amazfit Bip 6 è in grado di supportare oltre 140 attività sportive e per alcune discipline è anche disponibile un supporto avanzato come piani di allenamento personalizzati generati dall’intelligenza artificiale, report dettagliati sui gruppi muscolari attivati durante l’esercizio e l’accesso a mappe offline gratuite. La batteria si annuncia di ottimo livello e - in base all’uso - può raggiungere i 14 giorni o le 32 ore con GPS attivo. Tra le altre caratteristiche, la possibilità di comandare l’orologio con la voce, effettuare chiamate Bluetooth, ricevere le notifiche e accedere alla funzione di chiamate SOS se collegato a uno smartphone Android. Amazfit Bip 6 è venduto al prezzo di 79,90 euro nei colori rosso, nero, stone e charcoal.