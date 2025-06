Federmanager Roma e Istat: Lazio come regione leader nell'utilizzo AI

Le aree maggiormente sviluppate

Analizzando le singole tecnologie, la regione guida l’adozione dell’intelligenza artificiale in ambiti quali: il riconoscimento vocale, per la conversione della lingua parlata in formato digitale, la generazione del linguaggio naturale, per la creazione automatica di testi o discorsi, il machine learning, deep learning e le reti neurali, per l’analisi avanzata dei dati, la Robotic Process Automation (RPA), per l’automatizzazione dei flussi di lavoro e il supporto decisionale tramite software robot basati su IA.