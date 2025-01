Caso TikTok Usa, Johnson: “Non ci fidiamo, aveva 9 mesi per vendere”

Lo ha detto lo speaker della Camera, intervistato dalla Nbc. "La legge è molto precisa e l'unico modo per rinviarne l'applicazione è se c'è un accordo effettivo in corso", ha poi sottolineato. Intanto nel giorno dell'Inauguration Day Trump ha anche anticipato che annuncerà un "decreto esecutivo" per sospendere il divieto di TikTok, ieri sospeso e poi riattivato per gli utenti americani

"La società madre di TikTok , con sede a Pechino, ByteDance ha già avuto 270 giorni per disinvestire e finora ha rifiutato. Non abbiamo alcuna fiducia in ByteDance". Queste le parole pronunciate dallo speaker della Camera, Mike Johnson, intervistato dalla Nbc. "La legge è molto precisa e l'unico modo per rinviarne l'applicazione è se c'è un accordo effettivo in corso", ha poi sottolineato. Johnson, tra l’altro, ha spiegato che gli alleati di Trump, Kevin O'Leary ed Elon Musk, hanno discusso in separata sede di possibili acquisizioni, situazioni per cui lo stesso speaker sembra essere favorevole anche se questo passaggio richiederebbe l'approvazione del governo cinese.

Lo stop e le parole di Trump. Poi il social è stato riattivato

Intanto Donald Trump, accolto da un'ovazione sul palco della Capital One Arena, ha promesso ai propri sostenitori che metterà "fine al declino americano" favorendo il ritorno dell'american dream. "Fermeremo l'invasione al confine", ha detto il tycoon proprio nel giorno del suo secondo insediamento come presidente degli Stati Uniti, "agirò velocemente per affrontare tutte le crisi con cui sono alle prese gli Stati Uniti. Mi impegno a mettere fine alla guerra in Ucraina, a risolvere il caos in Medio Oriente ed evitare la terza guerra mondiale”, ha ribadito. E sui social Trump ha anche anticipato che in giornata annuncerà un "decreto esecutivo" per sospendere il divieto di TikTok. Lo stesso social nelle scorse ore è stato al centro delle cronache. TikTok, infatti, è tornato attivo negli Stati Uniti nella giornata di ieri dopo lo stop all'utilizzo dell'app per gli utenti americani scattato qualche ora prima, con Trump che aveva postato un messaggio molto chiaro sul suo social Truth: "Salviamo TikTok!". Proprio la giornata di ieri è trascorsa con il social bloccato: "Scusate, TikTok non è disponibile in questo momento. Una legge per il bando è entrata in vigore negli Stati Uniti. Malauguratamente questo significa che per il momento non potete usare TikTok. Fortunatamente il Presidente Trump ha indicato che lavorerà con noi a una soluzione per ripristinarla appena sarà insediato. Continuate a seguirci", è stato il messaggio che è comparso sullo schermo degli utenti americani. "Mi piacerebbe che gli Stati Uniti avessero una quota del 50%" nella divisione americana di TikTok, ha scritto il tycoon su Truth. E dopo queste parole il social, in serata, è tornato attivo. "In accordo con i fornitori, stiamo ripristinando il servizio. Ringraziamo il presidente Trump per aver fatto la necessaria chiarezza e aver dato assicurazioni ai provider", ha sottolineato il social, spiegando di essersi già attivato a "lavorare con Trump per una soluzione di lungo termine che mantenga TikTok negli Stati Uniti".

L'indicazione della Corte Suprema

Va ricordato, in tutto ciò, che la Corte Suprema americana aveva confermato la legge che vieta TikTok negli Stati Uniti dal 19 gennaio, respingendo il ricorso della società che aveva chiesto di abolire la norma nel nome della libertà di espressione. La Corte Suprema aveva stabilito all'unanimità che il Congresso ha agito in modo costituzionale quando ha richiesto alla cinese ByteDance di vendere TikTok proprio entro quella data o far fronte al divieto dell'app negli Stati Uniti.