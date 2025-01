TikTok verso lo stop negli Usa, Trump valuta proroga di 90 giorni

Trump: valutiamo proroga di 90 giorni per TikTok

Una proroga di 90 giorni "è certamente un'opzione che prenderemo in considerazione. Dobbiamo esaminarla. Se deciderò di farlo, lo annuncerò lunedì", ha detto il presidente eletto con Nbc. Un'estensione di tre mesi è un'ipotesi consentita dalla legge se si verificano specifiche condizioni. Nonostante questo l'app potrebbe essere costretta a oscurarsi a meno di un intervento dell'ultima ora di Joe Biden. In un appello in extremis all'attuale Casa Bianca, l'app ha chiesto chiarezza: deve assicurare che non attuerà la legge altrimenti "ci oscureremo da domenica", ha detto invitando l'amministrazione a dire espressamente come intende muoversi. La legge entra in vigore domenica e la squadra di Biden ha rilasciato dichiarazioni contrastanti. Inizialmente ha infatti detto che il presidente non ha l'autorità per concedere più tempo all'app senza "un piano credibile" per la sua vendita. Successivamente, però, ha precisato che, data la tempistica della legge, la sua "attuazione spetta semplicemente alla prossima amministrazione". Una posizione che, secondo TikTok, non è chiara e non offre alcuna rassicurazione a Apple, Google e agli altri provider, chiamati a rimuovere l'app dai loro negozi online con l'entrata in vigore della norma approvata dal Congresso.