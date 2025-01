TikTok è stato oscurato negli Usa (in attesa delle mosse di Trump)

L'app di TikTok ha smesso di funzionare per gli utenti americani da alcuni ore. "Scusate, TikTok non è disponibile in questo momento. Una legge per il bando è entrata in vigore negli Stati Uniti. Malauguratamente questo significa che per il momento non potete usare TikTok. Fortunatamente il Presidente Trump ha indicato che lavorerà con noi a una soluzione per ripristinarla appena sarà insediato. Continuate a seguirci", il messaggio che da alcune ore compare sullo schermo degli user americani. La app sembra anche essere stata rimossa dagli Apple e Google store negli Usa.