Donald Trump, com’è stato il rapporto con le Big Tech finora?

Proteste, prese di distanza, accuse: nel corso del suo primo mandato alla Casa Bianca, il rapporto tra il tycoon e i giganti tecnologici, come Amazon, Google e Meta, non è stato idilliaco. Questo secondo mandato, però, inizia con ben altri auspici: Zuckerberg, Altman, Cook e Musk saranno presenti alla cerimonia di insediamento di Trump, il 20 gennaio. Anche di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, di Sky TG24, andata in onda il 16 gennaio