Papa Francesco, miglioramenti nella voce e nella mobilità

Papa Francesco sta seguendo "la terapia farmacologica", "dedica molto tempo alle fisioterapie respiratoria e motoria", che esegue "con regolarità", e vi sono "lievi miglioramenti nella voce e nella mobilità". Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede, in un aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice, in convalescenza a Santa Marta dopo un lungo ricovero al Policlinico Gemelli per via di una polmonite bilaterale. Anche "gli indicatori infettivi sono in lieve ulteriore miglioramento". L'infezione polmonare è ancora presente, si sottolinea, ma dalle analisi del sangue si evince "un miglioramento". Durante il giorno l'ossigenazione resta quella ordinaria tramite naselli e nella notte all'occorrenza riceve l'ossigeno ad alti flussi ma l'intensità di ossigeno è "minore".