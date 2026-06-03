Gli stati Uniti puntano il dito contro 60 dei maggiori partner commerciali, dall'Unione Europea alla Cina e all’India, accusandole di non rispettare le regole sul lavoro e propongono di imporre dei dazi tra il 10% e il 12,5%. Proposta sottoposta a un periodo di consultazione pubblica prima di una decisione definitiva ascolta articolo

Il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (Ustr) ha proposto nuove tariffe doganali per 60 paesi, accusati di non aver agito contro il lavoro forzato. L'Ustr sta cercando di rilanciare la propria politica tariffaria dopo le battute d'arresto legali subite dall'amministrazione Trump. Le tariffe proposte variano dal 10% al 12,5%, secondo un documento governativo, e saranno sottoposte a un periodo di consultazione pubblica prima di una decisione definitiva. La mossa arriva a distanza di mesi dall'avvio, da parte di Washington, di indagini su partner commerciali come Cina, Unione Europea e Giappone. Le indagini miravano a verificare se questi paesi avessero intrapreso azioni contro l'importazione di merci prodotte con il lavoro forzato e se ciò avesse avuto un impatto sul commercio statunitense.

Ustr propone dazi 60 economie, nel mirino anche Ue L'Ustr ha affermato che 54 di questi paesi "non sono riusciti a imporre e a far rispettare efficacemente il divieto di importazione di merci prodotte con il lavoro forzato". Questo gruppo comprende Cina, Vietnam, Taiwan e Regno Unito. Altri sei paesi - Canada, Ecuador, Ue, Indonesia, Messico e Pakistan - sono stati ritenuti non aver applicato efficacemente tali divieti. "L'incapacità dei nostri più importanti partner commerciali di affrontare il problema dell'importazione di merci prodotte con il lavoro forzato è inaccettabile", ha dichiarato in un comunicato Jamieson Greer, rappresentante al commercio degli Stati Uniti (Ustr). "Questo crea una dinamica in cui i lavoratori americani sono costretti a competere a livello globale in condizioni di disparità", ha aggiunto. Tuttavia, i dazi proposti prevedono diverse esenzioni, come per la carne bovina, il caffè e alcuni tipi di frutta secca. Saranno esentate anche le merci provenienti da Canada e Messico che aderiscono a un accordo di libero scambio nordamericano, così come alcuni prodotti tessili e di abbigliamento. Approfondimento Dazi Trump, le Pmi italiane perdono 5,3 milioni al giorno. L'allarme

Il documento governativo “Per troppo tempo, i lavoratori e le imprese americane sono stati costretti a competere con produttori stranieri che potrebbero godere di un vantaggio di costo artificiale derivante dalla piaga del lavoro forzato”, ha dichiarato il rappresentante dell’Ustr, Jemieson Greer. “Queste indagini determineranno se i governi stranieri hanno adottato misure sufficienti per proibire l'importazione di merci prodotte con il lavoro forzato e in che modo la mancata eradicazione di queste pratiche aberranti influisca sui lavoratori e sulle imprese statunitensi”, aggiunge. Approfondimento La battaglia di 5 Paesi per chiedere all'Europa dazi per "proteggersi"