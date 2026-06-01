Risultati negativi si osservano inoltre nel settore della gioielleria, dell’occhialeria, degli articoli sportivi e dei giochi, che ha subito una riduzione delle esportazioni dell’8,4%. Più contenuto, invece, il calo del comparto moda, che nel complesso ha perso il 2,3%. All’interno di questo settore, le maggiori difficoltà hanno interessato la filiera tessile, in diminuzione del 10,3%, e l’abbigliamento, che ha registrato un calo del 4,3%. Al contrario, il comparto delle pelli e delle calzature ha mostrato una buona capacità di resistenza, chiudendo con una crescita dell’1%. Anche i prodotti in metallo hanno risentito della situazione economica e commerciale, con una diminuzione delle esportazioni pari al 5,7%. Questi dati evidenziano come l’impatto dei dazi abbia colpito in modo diverso i vari settori del Made in Italy.

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