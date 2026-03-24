L'intesa, già ratificata da Argentina, Brasile, Uruguay e in via di notifica dal Paraguay, prevede l'eliminazione immediata di numerosi dazi e una cooperazione rafforzata su clima e diritti dei lavoratori. Bruxelles parla di un'opportunità strategica per imprese e catene di approvvigionamento, mentre restano le cautele legate al settore agricolo ascolta articolo

L'accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur - l'organizzazione economica in cui rientrano diversi Paesi sudamericani - entrerà in vigore in via provvisoria a partire dal primo maggio. Lo comunica la Commissione europea, spiegando di aver trasmesso ai Paesi lo strumento necessario per avviare l'intesa firmata a gennaio, dopo oltre 25 anni di negoziati.

PARAGUAY MERCOSUR EU

Completato l'ultimo passaggio procedurale Con una nota verbale inviata al Paraguay - custode legale dei trattati del Mercosur - Bruxelles ha concluso l'ultimo passaggio procedurale previsto. L'accordo sarà applicato provvisoriamente tra l'Ue e i Paesi del Mercosur che avranno completato la ratifica e notificato formalmente l'adesione entro fine marzo. Argentina, Brasile e Uruguay lo hanno già fatto. Il Paraguay, che ha recentemente ratificato, dovrebbe inviare a breve la propria notifica finale.

Benefici immediati per imprese, consumatori e agricoltori Secondo la Commissione, l'applicazione provvisoria consentirà l'eliminazione dei dazi su una serie di prodotti fin dal primo giorno, creando un quadro stabile per scambi e investimenti. "Le imprese, i consumatori e gli agricoltori dell’Ue potranno quindi iniziare beneficiare immediatamente dell’accordo, mentre i settori più sensibili dell'economia Ue saranno pienamente protetti da solide garanzie specifiche".

Collaborazione rafforzata su clima e diritti dei lavoratori Bruxelles sottolinea che l'accordo permetterà anche una collaborazione più stretta su temi globali come la tutela dei diritti dei lavoratori e la lotta al cambiamento climatico. L'entrata in vigore provvisoria contribuirà inoltre a costruire catene di approvvigionamento più resilienti, cruciali per il flusso stabile di materie prime critiche. Gli esportatori potranno consultare la piattaforma Access2Markets per comprendere come sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’accordo. "Oggi è un passo importante per dimostrare la nostra credibilità come partner commerciale di primaria importanza. La priorità ora è trasformare questo accordo Ue-Mercosur in risultati concreti, fornendo agli esportatori dell'Ue la piattaforma necessaria per cogliere nuove opportunità di commercio, crescita e occupazione", ha sottolineato il commissario al Commercio Maros Sefcovic. Dello stesso tenore la reazione arrivata da oltreoceano, dove il vicepresidente del Brasile vicepresidente Geraldo Alckmin ha definito il calcio di inizio dell'intesa Ue-Mercosur "un'opportunità storica".