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Trump a von der Leyen: "Ue rispetti intese entro 4 luglio o dazi saliranno"

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Il presidente americano ha reso noto di aver avuto un "ottimo" colloquio telefonico con la presidente della Commissione Europea, avvertendo tuttavia che le tariffe imposte a Bruxelles potrebbero aumentare se non vengono rispettati gli accordi commerciali siglati in Scozia lo scorso luglio

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Donald Trump concede all'Unione Europea fino al "250mo  compleanno" degli Stati Uniti per rispettare l'accordo commerciale siglato: se non lo farà entro il 4 luglio le tariffe schizzeranno "immediatamente a livelli ben più elevati". Lo ha affermato il presidente sul suo social Truth dopo un colloquio al telefono con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. L'inquilino della Casa Bianca ha riferito "Ho avuto un'ottima conversazione telefonica con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Abbiamo discusso di molti argomenti, confermando tra l'altro la nostra totale unità nel ritenere che l'Iran non debba mai possedere un'arma nucleare". 

Trump: "Attendo che Ue onori la propria parte dell'accordo"

Il presidente Usa ha aggiunto: "Attendo pazientemente che l'Ue onori la propria parte dello storico accordo commerciale che abbiamo siglato a Turnberry, in Scozia: il più grande accordo commerciale di sempre", sottolineando che l'Ue aveva promesso di adempiere ai suoi obblighi obblighi e che, in conformità con l'accordo, avrebbe dovuto azzerato i propri dazi. "Ho accettato di concederle tempo fino al 250mo anniversario della fondazione del nostro Paese. In caso contrario, purtroppo, i loro dazi schizzerebbero immediatamente a livelli ben più elevati", ha messo in evidenza Trump. 

"D'accordo sul fatto che Iran non può avere arma nucleare"

"Abbiamo discusso di molti argomenti", ha concluso il presidente americano, "tra cui il fatto che siamo completamente uniti sul fatto che l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Abbiamo convenuto che un regime che uccide il proprio popolo non può controllare una bomba che può uccidere milioni di persone". 

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