D’altronde, stando a quanto si legge in un’analisi della Banca centrale europea, l'aumento dei dazi imposti dagli Stati Uniti sta avendo un impatto limitato sugli esportatori stranieri, mentre la maggior parte dei costi viene assorbita proprio dalle imprese e dai consumatori americani. Lo studio evidenzia come solo il 5% dei costi aggiuntivi generati dai dazi sia sostenuto dagli esportatori, mentre il restante 95% grava sulla catena di distribuzione e sui consumatori finali statunitensi. In particolare, circa un terzo dei costi dei dazi è attualmente sostenuto dai cittadini. Se le tariffe dovessero rimanere in vigore a lungo termine, questa quota potrebbe salire a oltre la metà, perché anche le imprese statunitensi esaurirebbero la capacità di assorbire i costi aggiuntivi. Lo studio sottolinea come, nel lungo periodo, la redistribuzione dei costi potrebbe diventare ancora più sfavorevole per i consumatori.