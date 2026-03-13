Dazi Usa, indagine su 60 paesi per pratiche di lavoro forzato

Le indagini

Le indagini, ha riferito una nota serale, sono state avviate allo scopo di stabilire "se gli atti, le politiche e le pratiche di ciascuna di queste economie - relativi all'omissione nell'imporre e far rispettare in modo efficace un divieto all'importazione di merci prodotte con il lavoro forzato - siano irragionevoli o discriminatori e se gravino sul commercio Usa o lo limitino". Malgrado il consenso internazionale contro il lavoro forzato, "i governi non sono riusciti a imporre e a far rispettare efficacemente misure che vietino l'ingresso nei loro mercati di merci prodotte con il lavoro forzato. Per troppo tempo, i lavoratori e le imprese americane sono stati costretti a competere con produttori stranieri che potrebbero godere di un vantaggio artificiale in termini di costi, ottenuto sfruttando la piaga del lavoro forzato", ha commentato Greer. Tali indagini "stabiliranno se i governi stranieri abbiano adottato misure sufficienti per proibire l'importazione di merci prodotte con il lavoro forzato e in che modo l'incapacità di sradicare tali pratiche abominevoli incida sui lavoratori e sulle imprese statunitensi", ha aggiunto Greer.