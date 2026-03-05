Un giudice del tribunale commerciale statunitense ha ordinato al governo federale di avviare il pagamento di rimborsi potenzialmente miliardari agli importatori che hanno versato dazi doganali dichiarati illegali dalla Corte Suprema il mese scorso. La decisione arriva dal giudice Richard Eaton, della Corte del Commercio Internazionale di Manhattan, che ha imposto al governo di ricalcolare il costo d'ingresso di milioni di spedizioni negli Stati Uniti senza applicare i dazi contestati, come riportato in un documento del tribunale. I rimborsi dovranno essere effettuati con gli interessi.

Il richiamo del giudice

Durante un'udienza, secondo una registrazione pubblicata sul sito del tribunale, Eaton ha sottolineato che l'agenzia doganale ha già le competenze tecniche per procedere rapidamente: "La dogana sa come farlo", ha dichiarato il giudice, ricordando che i rimborsi vengono emessi regolarmente quando un importatore paga più del dovuto. Secondo Eaton, la Customs and Border Protection dovrebbe essere in grado di programmare i propri sistemi e avviare i rimborsi: "Lo fanno ogni giorno. Liquidano le entrate ed effettuano i rimborsi", ha ribadito.