Energia, è vero che l'Italia ha gli stoccaggi di gas più alti in Ue?

Guerra in Medio Oriente, è vero che l'Italia ha gli stoccaggi di gas più alti in Ue?Economia
Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin prova a frenare le preoccupazioni per gli effetti della crisi mediorientale sulla tenuta del sistema energetico italiano: “Abbiamo fonti di approvvigionamento diversificate e abbiamo le riserve di gas più alte d'Europa”. Le cose sono effettivamente così? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 4 marzo
Non si ferma la preoccupazione per gli effetti che la crisi in Medio Oriente potrebbe avere sui prezzi dell’energia, con il gas che resta osservato speciale. I Paesi del Golfo non sono infatti solo grandi produttori di petrolio, ma anche di gnl (gas naturale liquefatto), che in larghissima parte transita per lo Stretto di Hormuz, corridoio marittimo che separa la penisola arabica dall’Iran, adesso bloccato. E i volumi in esportazione si restringeranno. Per fare un esempio: QatarEnergy, la compagnia statale qatariota che ne gestisce la produzione sul territorio, ha sospeso le operazioni dopo un attacco iraniano a un suo stabilimento. Per quanto riguarda l’Italia, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin rassicura: “Abbiamo fonti di approvvigionamento diversificate, quindi possiamo dire che non c'è una situazione di estrema gravità sui quantitativi di risorsa, soprattutto sul gas”. E precisa che l'Italia ha le riserve di gas più alte d'Europa. È davvero così? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 4 marzo.
Ue, chi ha più gas negli stoccaggi in metri cubi?
Quello che dice il governo italiano è vero. Tra gli Stati membri dell’Ue siamo quello che ha gli stoccaggi di gas più alti: 9,1 miliardi di metri cubi, secondo i dati della piattaforma europea AGSI (Aggregated Gas Storage Inventory).
Leggi anche
Guerra in Iran, 166 euro in più per le bollette di luce e gas. I dati
Chi ha più stoccaggi di gas in percentuale?
Si potrebbe obiettare che in Unione europea ci sono molti Paesi più piccoli dell’Italia e che quindi il primato negli stoccaggi sia da analizzare in proporzione al territorio e alla popolazione. Ma anche se si guarda ai volumi in percentuale l’Italia mostra un’ottima tenuta, posizionandosi al quarto posto (47%). In testa c’è il Portogallo (76%), seguito da Spagna (55%) e poi da Polonia (50%).
Vedi anche
Guerra in Iran, da dove arriva il petrolio che l’Italia importa
Ipa e SkyTG24
Iran, tensioni e rincari: da cosa dipendono i prezzi di gas e luce
L’attacco sferrato da Usa e Israele nei confronti dell’Iran ha scatenato delle inevitabili ripercussioni sul mercato del petrolio e del gas, schizzato al rialzo di quasi il 40%. Importanti aumenti anche per il petrolio mentre le Borse europee sono scivolate, in alcuni casi anche pesantemente, con un totale di oltre 300 miliardi 'bruciati'. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24, andata in onda il 2 marzo 2026