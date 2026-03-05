Energia, è vero che l'Italia ha gli stoccaggi di gas più alti in Ue?

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin prova a frenare le preoccupazioni per gli effetti della crisi mediorientale sulla tenuta del sistema energetico italiano: “Abbiamo fonti di approvvigionamento diversificate e abbiamo le riserve di gas più alte d'Europa”. Le cose sono effettivamente così? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 4 marzo

Non si ferma la preoccupazione per gli effetti che la crisi in Medio Oriente potrebbe avere sui prezzi dell’energia, con il gas che resta osservato speciale. I Paesi del Golfo non sono infatti solo grandi produttori di petrolio, ma anche di gnl (gas naturale liquefatto), che in larghissima parte transita per lo Stretto di Hormuz, corridoio marittimo che separa la penisola arabica dall’Iran, adesso bloccato. E i volumi in esportazione si restringeranno. Per fare un esempio: QatarEnergy, la compagnia statale qatariota che ne gestisce la produzione sul territorio, ha sospeso le operazioni dopo un attacco iraniano a un suo stabilimento. Per quanto riguarda l’Italia, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin rassicura: “Abbiamo fonti di approvvigionamento diversificate, quindi possiamo dire che non c'è una situazione di estrema gravità sui quantitativi di risorsa, soprattutto sul gas”. E precisa che l'Italia ha le riserve di gas più alte d'Europa. È davvero così? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 4 marzo.