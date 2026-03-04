Guerra Iran, Borse in Asia chiudono in calo. L’Europa apre positiva

Dopo le performance negative degli ultimi due giorni su cui ha pesato lo scoppio del conflitto in Medio Oriente, i listini europei hanno registrato un avvio in leggera crescita. Le Borse asiatiche invece sono rimaste nella tempesta, chiudendo in forte calo

Le Borse europee hanno aperto la seduta in terreno leggermente positivo, dopo le performance negative degli ultimi due giorni su cui ha pesato lo scoppio della guerra in Medio Oriente ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). L’avvio delle contrattazioni è stato infatti in rialzo per Francoforte (+0,47%) e per Parigi (+0,23%). Poco mossa Londra (+0,08%), mentre Milano alle 10.30 di mattina fa segnare un +0,25%.

L’Asia ancora nella tempesta, chiusura in forte calo

Le Borse asiatiche invece sono rimaste nella tempesta causata dai timori per gli effetti della guerra scoppiata in Iran dopo l’attacco di Usa e Israele. Per il terzo giorno consecutivo gli indici azionari hanno subito forti cali, con l'Msci Asia Pacific che lascia sul terreno il 4,5%. Crolla Seul (-12%). Tonfo per Tokyo (-3,6%). Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro, a 157,30, ed è stabile sull'euro a 182,70. Pesanti Hong Kong (-2,6%), Shanghai (-1,08%), Shenzhen (-0,65%) e Mumbai (-1,8%). In calo, invece, i future di Wall Street.