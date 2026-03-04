Guerra Iran, Borse in Asia chiudono in calo. L’Europa apre positiva

Guerra in Iran, Borse in Asia chiudono in forte calo. Europa e Milano aprono positiveEconomia
Dopo le performance negative degli ultimi due giorni su cui ha pesato lo scoppio del conflitto in Medio Oriente, i listini europei hanno registrato un avvio in leggera crescita. Le Borse asiatiche invece sono rimaste nella tempesta, chiudendo in forte calo
Le Borse europee hanno aperto la seduta in terreno leggermente positivo, dopo le performance negative degli ultimi due giorni su cui ha pesato lo scoppio della guerra in Medio Oriente (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). L’avvio delle contrattazioni è stato infatti in rialzo per Francoforte (+0,47%) e per Parigi (+0,23%). Poco mossa Londra (+0,08%), mentre Milano alle 10.30 di mattina fa segnare un +0,25%.
L’Asia ancora nella tempesta, chiusura in forte calo
Le Borse asiatiche invece sono rimaste nella tempesta causata dai timori per gli effetti della guerra scoppiata in Iran dopo l’attacco di Usa e Israele. Per il terzo giorno consecutivo gli indici azionari hanno subito forti cali, con l'Msci Asia Pacific che lascia sul terreno il 4,5%. Crolla Seul (-12%). Tonfo per Tokyo (-3,6%). Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro, a 157,30, ed è stabile sull'euro a 182,70. Pesanti Hong Kong (-2,6%), Shanghai (-1,08%), Shenzhen (-0,65%) e Mumbai (-1,8%). In calo, invece, i future di Wall Street.
Leggi anche
Guerra in Iran, 166 euro in più per le bollette di luce e gas. I dati
Ipa e SkyTG24
Iran, tensioni e rincari: da cosa dipendono i prezzi di gas e luce
L’attacco sferrato da Usa e Israele nei confronti dell’Iran ha scatenato delle inevitabili ripercussioni sul mercato del petrolio e del gas, schizzato al rialzo di quasi il 40%. Importanti aumenti anche per il petrolio mentre le Borse europee sono scivolate, in alcuni casi anche pesantemente, con un totale di oltre 300 miliardi 'bruciati'. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24, andata in onda il 2 marzo 2026