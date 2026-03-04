Guerra Iran, Borse in Asia chiudono in calo. L’Europa apre positiva

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sull'attacco in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Guerra in Iran, Borse in Asia chiudono in forte calo. Europa e Milano aprono positive

Economia
©Getty

Dopo le performance negative degli ultimi due giorni su cui ha pesato lo scoppio del conflitto in Medio Oriente, i listini europei hanno registrato un avvio in leggera crescita. Le Borse asiatiche invece sono rimaste nella tempesta, chiudendo in forte calo

ascolta articolo

Le Borse europee hanno aperto la seduta in terreno leggermente positivo, dopo le performance negative degli ultimi due giorni su cui ha pesato lo scoppio della guerra in Medio Oriente (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). L’avvio delle contrattazioni è stato infatti in rialzo per Francoforte (+0,47%) e per Parigi (+0,23%). Poco mossa Londra (+0,08%), mentre Milano alle 10.30 di mattina fa segnare un +0,25%.

L’Asia ancora nella tempesta, chiusura in forte calo

Le Borse asiatiche invece sono rimaste nella tempesta causata dai timori per gli effetti della guerra scoppiata in Iran dopo l’attacco di Usa e Israele. Per il terzo giorno consecutivo gli indici azionari hanno subito forti cali, con l'Msci Asia Pacific che lascia sul terreno il 4,5%. Crolla Seul (-12%). Tonfo per Tokyo (-3,6%). Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro, a 157,30, ed è stabile sull'euro a 182,70. Pesanti Hong Kong (-2,6%), Shanghai (-1,08%), Shenzhen (-0,65%) e Mumbai (-1,8%). In calo, invece, i future di Wall Street.

Guerra in Iran, rincari delle bollette di luce e gas

Leggi anche

Guerra in Iran, 166 euro in più per le bollette di luce e gas. I dati
FOTOGALLERY

Ipa e SkyTG24

Guerra in Iran, prezzo dell'energia alle stelle
1/7
Economia

Iran, tensioni e rincari: da cosa dipendono i prezzi di gas e luce

L’attacco sferrato da Usa e Israele nei confronti dell’Iran ha scatenato delle inevitabili ripercussioni sul mercato del petrolio e del gas, schizzato al rialzo di quasi il 40%. Importanti aumenti anche per il petrolio mentre le Borse europee sono scivolate, in alcuni casi anche pesantemente, con un totale di oltre 300 miliardi 'bruciati'. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24, andata in onda il 2 marzo 2026

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Guerra Iran, Borse in Asia chiudono in calo. L’Europa apre positiva

Economia

Dopo le performance negative degli ultimi due giorni su cui ha pesato lo scoppio del conflitto in...

Corea del Sud, indice Kospi in calo di oltre 9%: stop a contrattazioni

Economia

Seconda seduta consecutiva in forte ribasso dopo il -7,2% di ieri, in un contesto di tensioni...

Guerra in Iran, 166 euro in più per le bollette di luce e gas. I dati

Economia

Ammontano a 121 euro per la bolletta del gas e 45 euro per quella dell'energia elettrica gli...

Guerra in Iran, rincari delle bollette di luce e gas

Lavoro, i 10 trend del mercato nel 2026 secondo gli esperti

Economia

Chiedere un periodo di stop per ricaricare le energie mentali o assentarsi per assistere il...

Open concept office interior.

Conti correnti, come funzionano i controlli fiscali delle Entrate?

Economia

Nel 2025 l'Agenzia delle Entrate ha analizzato 17 milioni di posizioni fiscali, intercettando 200...

Economia: I più letti