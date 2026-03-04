Corea del Sud, indice Kospi in calo di oltre 9%: stop a contrattazioni

La Borsa di Seul ha esteso per la seconda seduta consecutiva il forte ribasso, con l’indice Kospi in calo di oltre il 9% stamattina, dopo il -7,2% di ieri, in un contesto di tensioni crescenti legate alla crisi iraniana. La Borsa sudcoreana ha, quindi, attivato alle 11:19 (le 3:19 italiane) un meccanismo di sospensione automatica delle contrattazioni per 20 minuti nel tentativo di arginare le vendite, ma alla ripresa gli indici hanno continuato a perdere terreno. Gli investitori esteri hanno guidato il ribasso con vendite nette per 1.200 miliardi di won (circa 812 milioni di dollari) nella sola mattinata. Anche il won sudcoreano si è indebolito sensibilmente, avvicinandosi alla soglia di 1.500 per dollaro. Il crollo è seguito all’inasprimento del conflitto in Medio Oriente, con Teheran che ha chiuso lo Stretto di Hormuz a seguito delle ostilità con Stati Uniti e Israele, alimentando il timore di un’impennata dei prezzi energetici.