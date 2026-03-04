Corea del Sud, indice Kospi in calo di oltre 9%: stop a contrattazioni

Offerte Sky
Corea del Sud, l'indice Kospi in calo di oltre il 9%: sospesa la negoziazione di azioni

©Getty

Seconda seduta consecutiva in forte ribasso dopo il -7,2% di ieri, in un contesto di tensioni crescenti legate alla crisi iraniana. Anche il won si è indebolito sensibilmente, avvicinandosi alla soglia di 1.500 per dollaro

La Borsa di Seul ha esteso per la seconda seduta consecutiva il forte ribasso, con l’indice Kospi in calo di oltre il 9% stamattina, dopo il -7,2% di ieri, in un contesto di tensioni crescenti legate alla crisi iraniana. La Borsa sudcoreana ha, quindi, attivato alle 11:19 (le 3:19 italiane) un meccanismo di sospensione automatica delle contrattazioni per 20 minuti nel tentativo di arginare le vendite, ma alla ripresa gli indici hanno continuato a perdere terreno. Gli investitori esteri hanno guidato il ribasso con vendite nette per 1.200 miliardi di won (circa 812 milioni di dollari) nella sola mattinata. Anche il won sudcoreano si è indebolito sensibilmente, avvicinandosi alla soglia di 1.500 per dollaro. Il crollo è seguito all’inasprimento del conflitto in Medio Oriente, con Teheran che ha chiuso lo Stretto di Hormuz a seguito delle ostilità con Stati Uniti e Israele, alimentando il timore di un’impennata dei prezzi energetici.

 

©Getty

