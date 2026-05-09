Parte delle tariffe volute dal presidente sono state dichiarate "illegali" dalla Corte per il commercio, come già fatto dalla Corte Suprema. E adesso chi dovrebbe ricevere i rimborsi per quanto pagato? Solo le imprese o anche i cittadini? Intanto rimane aperto il contenzioso con l'Europa, con il tycoon che minaccia di alzare i dazi fino al 25% se l'accordo raggiunto lo scorso anno non diventasse operativo entro luglio. Anche di questo si è parlato nella puntata dell'8 maggio di "Numeri", approfondimento di Sky TG24