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Dazi Trump, nuova bocciatura dei giudici Usa. Cosa succederà e in che posizione è l’Ue

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Ansa/Sky TG24

Parte delle tariffe volute dal presidente sono state dichiarate "illegali" dalla Corte per il commercio, come già fatto dalla Corte Suprema. E adesso chi dovrebbe ricevere i rimborsi per quanto pagato? Solo le imprese o anche i cittadini? Intanto rimane aperto il contenzioso con l'Europa, con il tycoon che minaccia di alzare i dazi fino al 25% se l'accordo raggiunto lo scorso anno non diventasse operativo entro luglio. Anche di questo si è parlato nella puntata dell'8 maggio di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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